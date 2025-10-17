Slušaj vest

Voditelj Jovan Memedović rešio je da se okuša u poslastičarstvu i to baš u profesionalnoj kuhinji, gde je pokušao da pripremi poznatu tursku poslasticu – baklavu. Obukao je kuvarsku kapu i kecelju i bacio se na posao, dok je celu scenu snimala njegova ćerka Maša.

Tokom pripreme, Maša ga je upitala kada je poslednji put bio u kuhinji, na šta je Jovan morao da se zamisli.

- U kuhinji? Ne pamtim. Samo kad sam morao sebi da napravim eventualno limunadu. To je maksimum, priznao je voditelj.

Jovan Memedović pravi baklave Foto: Printscreen/Instagram/masamemedovic

Maša Memedović prati očev primer

Maša, ćerka Jovana Memedovića, nastavlja da neguje svoju ljubav prema prirodi, koja je očito porodična crta. Trudi se da promoviše iskrene vrednosti kroz deljenje trenutaka iz svakodnevnog života, kako sa porodicom, tako i sa prijateljima, pokazujući život bez prevelikog uljepšavanja.

Jesen na balkanski način

Svojevremeno je Maša objavila snimak koji je izazvao brojne pozitivne reakcije. Na videu pokazuje kako cepa drva za ogrev, obučena jednostavno – u farmerkama na tregere i čizmama.

U galeriji pogledajte kako Maša Memedović cepa drva:

Maša Memedović cepa drva Foto: Printscreen/Instagram/masamemedovic

- Jesen u punom zamahu. Jesenja estetika, ali na balkanski način, napisala je dok je delila prizor iz svakodnevnog života.

