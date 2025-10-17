Slušaj vest

Melinda Frenč Gejts, bivša supruga osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, ponovo je u žiži interesovanja svetskih medija – ovaj put zbog svoje nove veze. Na fotografijama snimljenim 5. oktobra 2025. u Njujorku, Melinda je viđena u društvu Filipa Vona dok su zajedno šetali ulicama Menhetna. Ovaj susret podsetio je javnost na jedan od najskupljih razvoda u istoriji.

Najskuplji razvod u istoriji

Kada su se Bil i Melinda zvanično razišli 2021. godine, njihov razvod odmah je postao jedan od najvrednijih bračnih razlaza ikada zabeleženih. Melinda je tada dobila ogromnu sumu novca – procenjuje se da je njen deo imovine iznosio oko pola zajedničkog bogatstva koje je vredelo približno 152 milijarde dolara.

Melinda Gejts i Filip Von na ceremoniji The Albies Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Par je svoju vezu započeo još 1987. godine na poslu u Majkrosoftu, gde je Melinda bila zaposlena. Venčali su se 1994. godine, a nakon 27 godina braka doneli su odluku da krenu različitim putem. Melinda je tada izjavila da oni “više ne veruju da mogu zajedno da rastu kao par u sledećoj fazi života”.

Finansijski detalji razvoda i humanitarni rad

Detalji razvoda ostali su uglavnom poverljivi, ali je poznato da nijedan od njih nije obavezan na plaćanje alimentacije. Nakon razlaza, oboje su zadržali imovinu vrednu oko 76 milijardi dolara, što ih i dalje svrstava među najbogatije ljude na svetu.

Uprkos ličnim razlikama, nastavili su da zajedno vode humanitarnu fondaciju koja je do kraja 2020. raspolagala sa fondom vrednim oko 50 milijardi dolara.

Melindina lična borba i put ka novoj snazi

U intervjuu za People, Melinda je otvoreno govorila o tome kako je naučila da ostane verna sebi, uprkos osećaju izdaje tokom braka. U svojoj knjizi „Sledećeg dana“ opisala je teške trenutke kroz koje je prošla, uključujući i noćne more u kojima je sanjala rušenje kuće.

U galeriji pogledajte fotografije Bila i Melinde Gejts:

1/5 Vidi galeriju Bil Gejts i Melinda Gejts iz perioda dok su bili u braku Foto: Profimedia / MediaPunch Inc / Alamy, Profimedia

Posebno ju je potresla činjenica da je Bil javno priznao neverstvo, kao i njegova povezanost sa kontroverznim finansijerom Džefrijem Epstinom, što je tada bilo široko praćeno u medijima.

Bil je kasnije komentarisao te susrete kao „grešku“ i naveo da je bio „naivan što je uopšte provodio vreme sa njim“, dodajući da je cilj njegovih susreta bio razgovor o mogućoj podršci humanitarnim projektima.

Težak razgovor i novi početak

U februaru 2020, Melinda je otputovala u Nju Meksiko, gde je prvobitno planirala da provede vreme sama, ali je pozvala Bila da joj se pridruži. Tamo su saznali da su stanari kuće kroz koju su prolazili takođe bili u procesu razvoda.

Te večeri Melinda mu je saopštila da želi da započne odvojeni život, uz želju da najmlađa ćerka, Fibi, ostane s njom u zajedničkom domu. Kako je rekla, „bio je to jedan od najtežih razgovora koje sam ikada vodila. Bil je bio tužan i uznemiren, ali i dostojanstven“.

Nastavak saradnje i lični razvoj

Iako više nisu u braku, Melinda i Bil su nastavili da sarađuju u okviru svoje fondacije, a neretko su se pojavljivali i zajedno na javnim događajima, skrivajući od većine javnosti svoj raskid.

Bil i Melinda Gejts Foto: printscreen YT, D.M.

U svojoj knjizi Melinda je priznala da je tokom procesa razvoda doživela napade panike, ali da joj je terapija pomogla da se izbori sa osećajem izdaje, bez gubitka samopoštovanja. Danas, kroz svoju organizaciju Pivotal Ventures, nastavlja da ulaže u obrazovanje, ženska prava i inovacije, ističući:

- Potrebna je ogromna hrabrost da izgradiš novi život. Kada promeniš put, shvatiš da se pred tobom otvara ogroman prostor za nešto novo.

Komparativni primeri najvećih razvoda

Za poređenje, razvod Džefa Bezosa i Mekenzie Skot rezultirao je time da je Mekenzi dobila akcije Amazona vredne oko 38.3 milijarde dolara. Sa druge strane, Alek i Džoslin Vajldenstin imali su razvod gde je bivša supruga dobila oko 3.8 milijardi dolara.

