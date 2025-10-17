Slušaj vest

Princ Endrju saopštio je da više neće koristiti svoje titule, uključujući titulu vojvode od Jorka, nakon "razgovora sa kraljem".

- U razgovoru sa kraljem i mojom užem i širom porodicom, zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvlače pažnju od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao i uvek, da stavim svoju dužnost prema porodici i zemlji na prvo mesto. Ostajem iza svoje odluke od pre pet godina da se povučem iz javnog života, navodi se u izjavi princa Endrua.

Endrju će zadržati titulu princa, ali više neće nositi titulu vojvode od Jorka, koju je dobio od svoje majke, pokojne kraljice Elizabete II.

Optužbe i kontroverze zbog veza sa Epstajnom

Princ Endrju je pod sve većim pritiskom zbog svojih veza sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom i suočava se sa nizom skandala.

- Energicno negiram optužbe koje su iznete protiv mene, navedeno je u njegovoj izjavi.

Titule više neće nositi ni njegova bivša supruga

Njegova bivša supruga biće poznata kao Sara Ferguson, a ne više kao vojvotkinja od Jorka. Međutim, njihove ćerke će i dalje zadržati titule princeza.

Kako navodi kraljevski dopisnik Šon Koflan, u Bakingemskoj palati raslo je nezadovoljstvo zbog skandala koji neprestano prate princa Endrjua.

