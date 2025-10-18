Evropska radiodifuzna unija odložila je glasanje o učešću Izraela na Evroviziji 2026

Evropska radiodifuzna unija (EBU) odložila je glasanje o učešću Izraela na Pesmi Evrovizije, prvobitno zakazano za novembar, zbog primirja između Izraela i Hamasa u Gazi. Konačna odluka se sada očekuje u decembru, što ostavlja neizvesnim da li će Izrael učestvovati na sledećoj Evroviziji.

EBU je u ponedeljak uveče saopštila da otkazuje sastanak zakazan za novembar, koji je trebalo da okonča pritisak nekoliko zemalja koje su pretile bojkotom ako se Izraelu dozvoli učešće.

Austrija podržava odlaganje

Evrovizija 2026

Austrija, koja će biti domaćin takmičenja 2026. godine nakon što je pobedila prošle godine, pohvalila je odluku o odlaganju glasanja. Zvanični austrijski emiter ORF rekao je da je taj potez „pomognuo u očuvanju jedinstva i kredibiliteta takmičenja“.

Iako tačan datum za konačnu odluku još nije određen, navodno će se razgovori nastaviti čim postane jasno da li će se primirje održati.

Evrovizija i političke kontroverze

Takmičenje za pesmu Evrovizije često je obeleženo unutrašnjim neslaganjima oko aktuelnih političkih događaja, ali ovaj spor se smatra jednom od najvećih kriza u istoriji takmičenja.

Privremeno povlačenje ili neutralna zastava

Prema izveštajima sa veb-sajta Ynet, EBU je „neformalno“ obavestio izraelske predstavnike da bi trebalo privremeno da se povuku sa takmičenja. Alternativno, ako Izrael želi da ostane na takmičenju, moraće da se takmiči pod neutralnom zastavom - slično kao što su ruski sportisti nastupili na nedavnim Olimpijskim igrama.

Evrovizija u Beču 2026.

Sedamdesetogodišnje takmičenje za pesmu Evrovizije trebalo bi da se održi u Beču, u Austriji. Finale će se održati 16. maja 2026. godine, a polufinala su zakazana za 12. i 14. maj.

