Britanska glumica Samanta Egar, poznata po ulogama u filmovima „Kolekcionar“, „Doktor Dulitl“ i horor filmu Dejvida Kronenberga „Leglo“, preminula je u 86. godini. Njena ćerka Džena Stern objavila je na Instagramu da je Egar preminula „mirno i tiho, okružena porodicom“. Dodala je da je bila uz majku, „govoreći joj koliko je voljena“. Uzrok smrti nije objavljen.

Glumačka karijera i najznačajnije uloge

Samanta Egar imala je plodnu karijeru koja je obuhvatala period od 1960-ih do 1990-ih, a najznačajnija je u filmu „Kolekcionar“, u režiji Vilijama Vajlera. Ovaj psihološki triler, zasnovan na romanu Džona Faulsa, prikazuje Egar kao mladu studentkinju umetnosti koju kidnapuje pustinjak koga igra Terens Stemp. Za ovu ulogu, Egar je osvojila nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Kanu, Zlatni globus i nominaciju za Oskara.

Samanta Edgar u filmu Leglo Foto: Canadian Film Development Corpor / Christophel Collection / Profimedia

Nakon ovog filma, Egar je dobila niz zapaženih uloga, uključujući film „Doktor Dulitl“ iz 1967. sa Reksom Harisonom, komediju „Hodaj, ne trči“ sa Kerijem Grantom, „Moli Magvajers“ i „Štap za hodanje“.

Jedna od njenih najpoznatijih kasnijih uloga bila je u horor filmu Dejvida Kronenberga iz 1979. godine „Leglo“, u kojem je igrala Nolau Karvet, radikalnu pacijentkinju na psihoterapiji usred niza misterioznih ubistava. U filmu su glumili i Oliver Rid i Art Hindl.

Pored filmskih uloga, Egar je bila i plodna televizijska glumica, a njena ćerka ju je opisala kao „lepu, inteligentnu i dovoljno jaku da bude fascinantno ranjiva“.

Samanta Edgar portret Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Samanta Egar ostavlja za sobom bogato glumačko nasleđe koje je oblikovalo klasične psihološke trilere i horor filmove 20. veka.

