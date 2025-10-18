Slušaj vest

Glumac Džo Manganijelo (48) potvrdio je veridbu sa Kejtlin O'Konor (36), prenosi Dejli mejl. Iako je vest tek objavljena, Manganijelo je otkrio da je par zapravo veren već neko vreme. „24. jun 2025. godine“, rekao je glumac sa dva emodžija prstena, što znači da je kleknuo na jedno koleno pred svojom izabranicom pre skoro četiri meseca.

Javna potvrda veridbe

Vest o veridbi pojavila se nakon što je Manganijelo O'Konor predstavila svoju verenicu prijateljima na Filmskom festivalu u San Dijegu, gde je prihvatio nagradu za istaknutu karijeru. Par je prvi put povezan u septembru 2023. godine, samo nekoliko meseci nakon što je objavljeno da se njegov brak sa glumicom Sofijom Vergarom raspada.

Manganijelo i Vergara su se venčali 2015. godine, u vreme kada je ona bila na vrhuncu popularnosti zbog serije „Moderna porodica“. Zvanično su objavili raskid leta 2023. godine, a samo dva meseca kasnije, Manganijelo je počeo da se zabavlja sa O'Konor, koja je 18 godina mlađa od njega.

Razlozi za raskid sa Sofijom Vergarom

Ranije prošle godine, Vergara je otkrila da su se raskinuli jer je on želeo decu, a ona nije želela da bude „stara mama“. Međutim, Manganielo je demantovao tvrdnje: „Pokušavali smo da osnujemo porodicu tokom prve godine i po našeg braka. Zakleo sam se da je nikada neću ostaviti ako ne uspe, i nisam. Jednostavno smo se udaljili“, objasnio je glumac.

Bonus video: Sofija Vergara u mladosti