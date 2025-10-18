"Snimali smo uživo, bio je najgori do sada": Otkriveno šta je Kijanu Rivs priredio poznatoj voditeljki
Američka komičarka Rouzi O’Donel, poznata po svojoj otvorenosti, nedavno je otkrila ko joj je bio najteži gost u popularnoj emisiji „Šou Rouzi O’Donel“. Iako ga „voli kao osobu“, voditeljka je priznala da je to bio Kijanu Rivs.
Morala je da izvuče odgovore
„Volim tog momka“, rekla je u emisiji „Sam Pang Tonight“, dodajući:
„Ali on jednostavno nije dobar u ovom formatu (tok-šou).“
Rouzi je pohvalila poznatog glumca, napominjući da je bio tako sladak i da je izgledao prelepo, ali tokom njihovog intervjua 1997. godine, bila je frustrirana jer nije hteo da odgovara na pitanja i da komunicira.
„Pitala bih ga: 'Dakle, Kijanu, kako ide? Kako se osećaš?'“, prisetila se, a njegov odgovor bi samo bio: „Dobro“.
„Bili smo uživo, nismo mogli ponovo da snimamo“, objasnila je Rouzi.
„Posle otprilike tri minuta, rekla sam mu: 'Znaš, Kijanu, ovo je tok-šou. Moraš da pričaš.'“
Srećom, kasnije je bilo lakše. Kada se glumac vratio u emisiju, shvatio je kako to funkcioniše, rekla je Rouzi, dodajući:
„On je divan čovek i dobrodušan momak. Ne želim da ga omalovažavam.“
Sam Kijanu je priznao da ne uživa u javnim nastupima pred kamerama jer je prirodno rezervisan.
„Došao sam u Holivud da snimam filmove“, rekao je za časopis Parade 2019. godine.
„Zahvalan sam na prilici, ali sam privatna osoba i drago mi je što i dalje mogu da zadržim barem deo te privatnosti.“
(Kurir.rs/Mondo)
