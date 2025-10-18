Slušaj vest

Američka komičarka Rouzi O’Donel, poznata po svojoj otvorenosti, nedavno je otkrila ko joj je bio najteži gost u popularnoj emisiji „Šou Rouzi O’Donel“. Iako ga „voli kao osobu“, voditeljka je priznala da je to bio Kijanu Rivs.

Morala je da izvuče odgovore

„Volim tog momka“, rekla je u emisiji „Sam Pang Tonight“, dodajući:

„Ali on jednostavno nije dobar u ovom formatu (tok-šou).“

Rouzi je pohvalila poznatog glumca, napominjući da je bio tako sladak i da je izgledao prelepo, ali tokom njihovog intervjua 1997. godine, bila je frustrirana jer nije hteo da odgovara na pitanja i da komunicira.

„Pitala bih ga: 'Dakle, Kijanu, kako ide? Kako se osećaš?'“, prisetila se, a njegov odgovor bi samo bio: „Dobro“.

„Bili smo uživo, nismo mogli ponovo da snimamo“, objasnila je Rouzi.

„Posle otprilike tri minuta, rekla sam mu: 'Znaš, Kijanu, ovo je tok-šou. Moraš da pričaš.'“

Srećom, kasnije je bilo lakše. Kada se glumac vratio u emisiju, shvatio je kako to funkcioniše, rekla je Rouzi, dodajući:

„On je divan čovek i dobrodušan momak. Ne želim da ga omalovažavam.“

Sam Kijanu je priznao da ne uživa u javnim nastupima pred kamerama jer je prirodno rezervisan.

„Došao sam u Holivud da snimam filmove“, rekao je za časopis Parade 2019. godine.

„Zahvalan sam na prilici, ali sam privatna osoba i drago mi je što i dalje mogu da zadržim barem deo te privatnosti.“

