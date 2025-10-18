Slušaj vest

Princ Endrju, kontroverzni član britanske kraljevske porodice, nastavio je da pravi velike glavobolje svom starijem bratu, kralju Čarlsu, čak i nakon što su mu oduzete sve kraljevske titule i odlikovanja.

U izjavi datoj juče, 18. oktobra, princ Endrju je naveo da više neće koristiti svoje titule i počasti, rekavši:

„U razgovoru sa Kraljem i mojom neposrednom i širom porodicom, zaključili smo da stalne optužbe usmerene na mene odvlače pažnju sa rada Njegovog Veličanstva i Kraljevske porodice. Odlučio sam, kao i uvek, da prvo stavim dužnost prema porodici i zemlji. Stojim pri odluci od pre pet godina da se povučem iz javnog života.

„Uz saglasnost Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram da preduzmem još jedan korak. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodeljene. Kao što sam ranije rekao, žestoko demantujem sve optužbe protiv mene.“

Ova dramatična odluka objavljena je samo nekoliko dana pre objavljivanja posthumnih memoara Virdžinije Džufre (Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice), koji izlaze 21. oktobra, a koji se bave njenim iskustvima sa Džefrijem Epstajnom.

Kralj Čarls i dalje pred velikim izazovom

Bivša dopisnica BBC-a za kraljevsku porodicu, Dženi Bond, ekskluzivno je za Mirror istakla da kralj Čarls i dalje ima težak zadatak u vezi sa svojim mlađim bratom:

„Sumnjam da će Kralj sada mnogo insistirati. Primorao je svog brata da se odrekne titula i počasti, što je za sada možda dovoljno.

„U prošlosti je pokušavao da Endrju napusti Royal Lodge, ali to nije bilo moguće – Endrju ima nepokolebljiv ugovor o zakupu i dok plaća troškove održavanja, gotovo je nemoguće da ga isteraju. Mislim da Kralj sada želi da ostavi stvar na miru barem za neko vreme. Porodica je sada na stabilnijem tlu.

„Problem Endrjua je poput čira koji je narušavao instituciju monarhije. Naslovi neće nestati – procesi u SAD-u oko Epstajna i dalje traju, a memoari Virdžinije Džufre mogli bi doneti nova otkrića – ali bar sada Palata može reći da je primenila skoro ultimativnu meru: javno poniženje i prinudno odricanje od titula.“

Princ Vilijam i njegov uticaj

Bondova je takođe za Mirror podelila mišljenje o tome šta je princ Vilijam mislio o ovom potezu:

„Mislim da Vilijam već duže vreme gura ka strožim merama protiv svog ujaka. Mora da je frustrirajuće raditi na tome da monarhija bude moderna i relevantna, a da reputacija bude kontinuirano narušavana senzacionalnim naslovima o Endrjuu.

„Sumnjam da je bio snažno uključen u diskusije o merama i mislim da je Vilijam bio pokretačka snaga koja je Endrjua naterala da se konačno odrekne titula. Njegov fokus je na promenama u monarhiji, i kada odluči, ništa ga ne može zaustaviti. Problem Endrjua postao je prepreka njegovim ciljevima i Vilijam je bio odlučan da očisti put.“

Budućnost princeza: Bitka između lojalnosti i titula

Kako će situacija uticati na Endrjuove ćerke, princeze Bitris i Eugeniju? Bondova ističe:

„Bez obzira na sve što mislite o Endrjuu i Sari, oni su sjajni roditelji i odgajili su dve vrlo pristojne mlade žene. One će ostati princeze i biće dobrodošle na događaje sa ostatkom kraljevske porodice, kao što su Božić u Sandringhamu.

„Ipak, veoma su bliske sa roditeljima i ostale su lojalne kroz sve. Sigurna sam da će podržavati Endrjua i Saru tokom ove krize, kao što su i ranije bili uz njih. One veruju u očevu nevinost… inače ne bi mogle živeti sa sobom.“

