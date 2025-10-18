Dejvid Bekam pokazao "novo" lice, ljudi zanemeli od šoka: "Šta je ovo, neprepoznatljiv je" (VIDEO)
Proslavljeni fudbaler Dejvid Bekam važi i dalje za jednog od najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni. Vrlo često objavljuje izazovne fotografije iz teretane na društvenim mrežama, a uglavnom ga fotografiše supruga Viktorija.
Ipak, sada je bila malo drugačija situacija.
Dejvid je bio angažovan u jednoj reklami gde je govorio o tome kako najlakše možete doći do ulaznica za Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali svi su mnogo više gledali u njegovo lice nego što se to očekivalo.
Ovog puta, nisu ga hvalili.
Navodno, bivši fudbaler nimalo ne liči na sebe, a ljudi su najviše komentarisali njegove jagodice i kosu.
"Neprepoznatljiv", "Šta mu je sa kosom, da li je ovo AI?", "Nisam shvatila o kome se radi kada sam prvi put videla snimak", "Fileri nisu za svakoga", "Očigledno se i muškarci plaše starenja", bili su neki od komentara.
Pogledajte u galeriji kako je Bekam izgledao u mladosti:
Ostalo je nepoznato da li je Dejvid zaista nešto korigovao na sebi, a zna se da je jednom davno rekao kako se nikada ne bi obratio plastičnom hirurgu, te da samo koristi kreme i maske za lice, ali fanovi i dalje misle da je Bekam radio botoks, blefaroplastiku i filere u jagodicama.
(Kurir.rs/SuperŽena)
