Proslavljeni fudbaler Dejvid Bekam važi i dalje za jednog od najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni. Vrlo često objavljuje izazovne fotografije iz teretane na društvenim mrežama, a uglavnom ga fotografiše supruga Viktorija.

Ipak, sada je bila malo drugačija situacija.

Dejvid je bio angažovan u jednoj reklami gde je govorio o tome kako najlakše možete doći do ulaznica za Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali svi su mnogo više gledali u njegovo lice nego što se to očekivalo.

Ovog puta, nisu ga hvalili.

Navodno, bivši fudbaler nimalo ne liči na sebe, a ljudi su najviše komentarisali njegove jagodice i kosu.

"Neprepoznatljiv", "Šta mu je sa kosom, da li je ovo AI?", "Nisam shvatila o kome se radi kada sam prvi put videla snimak", "Fileri nisu za svakoga", "Očigledno se i muškarci plaše starenja", bili su neki od komentara.

Pogledajte u galeriji kako je Bekam izgledao u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Dejvid Bekam i Viktorija Bekam 2004 godine - afera ljubavnica Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia, Niklas Larsson / Zuma Press / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Ostalo je nepoznato da li je Dejvid zaista nešto korigovao na sebi, a zna se da je jednom davno rekao kako se nikada ne bi obratio plastičnom hirurgu, te da samo koristi kreme i maske za lice, ali fanovi i dalje misle da je Bekam radio botoks, blefaroplastiku i filere u jagodicama.

