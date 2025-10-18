Slušaj vest

Otac poznatog glumca Metjua Makonahija, Džejms Makonahi, poznat i kao Veliki Džim, još je bio živ kada je otvoreno govorio o tome kako će napustiti ovaj svet – i njegova predviđanja su se nažalost ostvarila. Džejms je preminuo 1992. godine u Teksasu, a njegov sin je podelio detalje očeve smrti u memoarima

Porodični život i smrt koja je pogodila glumca

Metju Makonahi je prvi put govorio o očevoj smrti u svojoj knjizi „Zelena svetla“ iz 2020. godine, koja je zasnovana na njegovim tinejdžerskim spisima. Knjiga takođe opisuje buran odnos između njegovih roditelja, majke Meri Ketlin Kej i oca Džejmsa. Par se venčavao tri puta i dva puta razvodio, ali je Metju naglasio da su uspeli da prevaziđu teške situacije uprkos napetim trenucima, piše LADbible.

Očeva smrt dogodila se ubrzo nakon što je Metju dobio svoju prvu glavnu ulogu u filmu „Mrmljao i zbunjen“. Glumac je ispričao kako je tek petog dana snimanja bio kada ga je majka pozvala sa tragičnom vešću: njegov otac je preminuo od srčanog udara.

Džejms je uvek govorio svojim sinovima da će sresti Tvorca dok vodi ljubav sa svojom ženom Kej - i njegova predviđanja su se ostvarila.

„Dobio sam poziv od majke: Tvoj tata je umro. Noge su mi odsečene. Nisam mogao da verujem. On je bio moj tata. Niko i ništa ga nije moglo ubiti. Osim moje mame. Uvek je meni i mojoj braći govorio: Ljudi, kada me ne bude, vodiću ljubav sa vašom majkom. I to se dogodilo. Doživeo je srčani udar tokom veze.“

Njegova majka nije želela da ga pokriju

Metju Mekonahi sa majkom Foto: CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom gostovanja u podkastu, Mekonahi je otkrio detalje kojih nema u knjizi.

„Kasnije sam saznao da kada je hitna pomoć došla u kuću da ga odvede, očigledno su sve komšije izašle na ulicu. I došli su da mi kažu da moja mama, u spavaćici negliže, nije dozvolila bolničarima da ga pokriju.“

Prema njegovim rečima, majka je uporno skidala čaršav sa očevog tela:

„Ona je stalno pomerala čaršav govoreći: Ne, ne, želim da svet vidi zašto mu je nadimak bio Veliki Džim, ne pokrivajte ga!“

Kej je želela da njen muž ode onako kako je živeo - slobodno, energično i hrabro, bez ceremonijalnih okvira.

2020. godine, sama Kej je potvrdila priču u emisiji „Red Table Talk“:

„Moj muž je umro vodeći ljubav sa mnom, i sećam se da sam, kada se srušio, rekla: 'Šta je bilo, momče? Jesam li te iscrpela?' A on nije ništa reagovao. Nisam imala pojma da je previše. Srce mu je jednostavno stalo.'“

