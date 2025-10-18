Slušaj vest

Život Romana Abramoviča uvek intrigira medije, ali oligarh ne voli ništa da deli sa javnošću. Ono što se i zna o njemu, otkrile se njegove bivše supruge.

Zabranjena ljubav

Prvi put se na večnu ljubav zakleo kada je imao 20 godina, 1988, s tri godine starijom Olgom Jurevnom Lisovom, ćerkom visokorangiranog diplomate. Par se upoznao u jednom restoranu u Ukhti i bili su toliko zaluđeni jedno drugim da ju je on zaprosio nakon samo osam nedelja veze.

Roman Abramovič Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Abramovičevi roditelji nisu bili zadovoljni njegovim izborom jer je Olga već imala dete, tada dvogodišnju devojčicu Nastasiju koju je dobila tokom jedne afere.

"No samo im je rekao da se izgube. Želeo me je i to je bilo to. On ako nešto želi, to i dobije', rekla je ona kasnije.

Olgini roditelji su upravo ti koji su pomogli Abramoviču da napravi prve preduzetničke korake. Dali su paru kao venčani poklon 2.000 rubalja što je Roman uložio u preprodaju na crnom tržištu. U njegovom asortimanu su se našli parfemi, najlonke, paste za zube i dezodoransi. Utrostručio je uloženi iznos i uspio legagalizovati svoj posao, a onda je sa suprugom osnovao kompaniju za proizvodnju lutaka. Život im se potpuno promenio.

Kriza u braku nakon uspeha

No ubrzo nakon uspeha usledili su krizni trenuci u njihovom braku. Abramovič je na jednom letu upoznao stjuardesu, buduću suprugu Irinu Malandinu koja je presudila njegovom braku. Olga je svojevremeno otkrila kako se osećala kao prevarena žena.

"Moja intuicija mi je govorila što se događa. Znala sam da pred jutro ulazi u moj krevet nakon što je proveo noć s drugom ženom. Kada sam ga suočila sa svojim sumnjama, rekao mi je da mi se priviđaju stvari. On jako dobro zna kako sačuvati tajnu. Znam kako se Irina oseća. Sećam se sebe kad sam to prolazila. Bila sam mlađa od nje kad me Roman ostavio, ali užasna bol i šok bili su nešto kroz što više nikad ne bih želela prolaziti', ispričala je.

Roman Abramovič Foto: Profimedia

Olgi skoro ništa nije ostalo nakon razvoda - ostavio ju je u jednosobnom stanu u kojem su živeli i sitnom količinom novca. Ipak, nedugo nakon kraha braka s Abramovičem udala se za muzičara Stefana Stefanoviča.