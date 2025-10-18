Slušaj vest

Čini se da ljubav između poslovne žene Kris Džener i njenog partnera Korija Gembela i dalje cveta, uprkos nedavnim spekulacijama o raskidu.

Umesto razlaza, par je pokazao jedinstvo i bliskost tokom romantične večeri na događaju brenda Kylie Cosmetics u Zapadnom Holivudu u Kaliforniji, gde su delovali srećnije nego ikada.

Par je zajedno stigao na elegantni događaj koji je organizovala Kajli Džener u čast svog brenda Kylie Cosmetics, a svojim osmesima i gestovima jasno su stavili do znanja – ljubav između njih dvoje je i dalje snažna.

Kris Džener sa dečkom blistala na promociji:

Kris Džener sa dečkom Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kris Džener se potpuno podmladila

Iako u novembru puni 70 godina, ne planira da uspori: „Moja mama je radila do 82. godine. Ja planiram bar do 85.“

Insajderi tvrde da je pored lica, Kris potpuno transformisala i garderober: „Više nije konfekcijski broj deset, sada je šestica što je ista veličina koju je nosila osamdesetih. Presrećna je što ponovo ima figuru iz mladosti.“

Kris Džener
Kris Džener Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako nije javno govorila o načinu na koji je smršala, obožavaoci spekulišu da je u pitanju popularni lek za dijabetes i mršavljenje Ozempik. Ipak, Kris uvek ističe zdravu ishranu i aktivan život kao tajnu svog vitkog izgleda.

Ne propustitePop kultura"Kris Džener, šta radiš ti ovde?!" Kad se Kim Kardašijan pojavila s novom frizurom, svi su bili ubeđeni da je to njena majka, sličnost je zapanjujuća (FOTO)
kim kardašijan profimedia-1015083834.jpg
Pop kulturaOvi slavni parovi su se razveli nakon 20 i više godina braka: Bezos našao utehu u ženi svog prijatelja, Švarceneger ostavljen posle afere sa služavkom
Nikol Kidman, Kit Urban, Arnold Švarceneger, Marija Šrajver, Bil Gejts, Melinda Gejts
Pop kulturaPričala da je nezasita u krevetu, pa platila 100.000 estetski zahvat: Rijaliti zvezda (69) pokazala podmlađen izgled
Kris Džener
Pop kultura"Ovo je zastrašujuće": Slika slavne mamadžerke izazvala je lavinu komentara, a kada je vidite biće vam jasno i zašto!
Kris Džener i Kim Kardašijan profimedia-0976751236.jpg

STARS SPECIJAL S02 EP01 Izvor: kurir tv