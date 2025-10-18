Slušaj vest

Čini se da ljubav između poslovne žene Kris Džener i njenog partnera Korija Gembela i dalje cveta, uprkos nedavnim spekulacijama o raskidu.

Umesto razlaza, par je pokazao jedinstvo i bliskost tokom romantične večeri na događaju brenda Kylie Cosmetics u Zapadnom Holivudu u Kaliforniji, gde su delovali srećnije nego ikada.

Par je zajedno stigao na elegantni događaj koji je organizovala Kajli Džener u čast svog brenda Kylie Cosmetics, a svojim osmesima i gestovima jasno su stavili do znanja – ljubav između njih dvoje je i dalje snažna.

Kris Džener sa dečkom blistala na promociji:

Kris Džener se potpuno podmladila

Iako u novembru puni 70 godina, ne planira da uspori: „Moja mama je radila do 82. godine. Ja planiram bar do 85.“

Insajderi tvrde da je pored lica, Kris potpuno transformisala i garderober: „Više nije konfekcijski broj deset, sada je šestica što je ista veličina koju je nosila osamdesetih. Presrećna je što ponovo ima figuru iz mladosti.“

Kris Džener Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako nije javno govorila o načinu na koji je smršala, obožavaoci spekulišu da je u pitanju popularni lek za dijabetes i mršavljenje Ozempik. Ipak, Kris uvek ističe zdravu ishranu i aktivan život kao tajnu svog vitkog izgleda.