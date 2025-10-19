da li je se sećate?

Gordana Bjelica, glumica nezaboravnog osmeha i harizme, ostavila je neizbrisiv trag u domaćem filmu i televiziji, ali i u životu svoje ćerke Teodore, koja danas hrabro gradi svoj put u svetu glume. Njih dve povezuje ne samo snažna porodična veza, već i umetnički nerv koji se prenosi s generacije na generaciju.

Biografski podaci

Rođena 23. oktobra 1959. godine u Obrenovcu, Gordana je karijeru započela još kao studentkinja Akademije dramskih umetnosti, a debitovala je u filmu Laf u srcu (1981).

Trudna snimala Srećne ljude

Publika je najviše pamti po ulozi sekretarice Bebe u kultnoj seriji Srećni ljudi, u kojoj je zablistala jedinstvenom energijom i duhovitošću. Ono što mnogi ne znaju jeste da je Gordana upravo tokom snimanja te serije bila trudna – nosila je Teodoru. Iako je tada već bila poznata, trudnoću je nosila sama, bez pompe i bez želje da se javnost meša u njen privatni život.

- Pre nego što sam u zrelim godinama ostala u drugom stanju, imala sam brak u kome nisam uspela da se ostvarim kao majka i koji se završio sporazumno. Međutim, posle razvoda imala sam fatalnu vezu u kojoj sam neplanirano ostala u drugom stanju, ispričala je jednom prilikom.

O identitetu oca dugo nije govorila, naglašavajući da je odluka da rodi dete bila samo njena.

- Ko je Teodorin otac znamo ona, ja i on. Imale smo jedan ozbiljan razgovor na tu temu i više o tome ne pričamo. Ja sam želela dete, ali ne i brak. Bitno mi je da sam ga rodila iz ljubavi, sa dobrim čovekom, rekla je Gordana, priznajući da kod ćerke vidi osobine njenog oca, i da kroz nju voli i njega. Kasnije se saznalo da je otac Teodore bio novinar i diplomata Miroslav Lazanski, koji je nikada nije zvanično priznao, iako su mnogi nagađali njihovu vezu.

Ipak, Teodora nije odrasla bez ljubavi – majčina posvećenost bila je bezuslovna.

- U kući nam je ljubav navika i panika, a nas dve se volimo najviše na svetu! Hvala ti za predivno detinjstvo, vaspitanje i usađene prave vrednosti!, napisala je Teodora jednom prilikom u emotivnoj poruci majci za rođendan.

Mis Šarma

Teodora Bjelica je, po mišljenju mnogih, jedna od najlepših Srpkinja. Godine 2011. na izboru za Mis Srbije osvojila je titulu Mis Šarma. Bavila se modelingom i živela u Milanu, Bejrutu, Istanbulu, Meksiku, ali je gluma ostala njena prava strast. U intervjuu za Nova.rs ispričala je kako se, nakon što je u Meksiku dobila stipendiju za prestižni fakultet glume, u istom trenutku dogodilo nešto što joj je promenilo tok karijere – dobila je poziv Miloša Avramovića za seriju Južni vetar.

- Ženska intuicija mi je govorila da treba da se vratim u Srbiju. Patila sam za svojom državom, svojim gradom... I tako sam odlučila da se vratim i krenem ispočetka. Sada sam na drugoj godini škole glume, rekla je iskreno.

Odrasla uz majku glumicu, Teodora je uvek bežala od poređenja, ali vremenom je shvatila koliko liči na Gocu – ne samo fizički, već i po manirima i energiji.

- Najviše volim njenu ulogu u Orkestru jedne mladosti jer me tada najviše podseća na sebe – imala je otprilike godina koliko i ja sada. Kada je gledam, kažem: ‘Bože, ista sam majka.’ Ceo život bežiš od toga da budeš kao roditelji, a onda shvatiš da si isti i da je to zapravo prelepo.

Pokrenula biznis

Teodoru smo mogli da vidimo i u filmu Afterparti, u kojem igra izazovnu ulogu devojke iz Španije koja se nakon noćnog provoda nađe u ljubavnom trouglu. U filmu se pojavljuje i u eksplicitnim scenama bez odeće, a zanimljivo je da je upravo u vezi s tim imala potpunu podršku majke.

- Za prvi film mama nije ni znala da snimam. Tek posle smo počele da pričamo o glumi, bila je iskrena Teodora jednom prilikom.

Teodora je danas udata za hrvatslog fudbalera Karla Muhara i vlasnica je brenda kožnih torbi.

Gordana se u međuvremenu povukla iz glume, ali ne i iz javnosti. Godine 2023. objavila je autobiografiju intrigantnog naslova Osveta francuske sobarice, u kojoj je, kako sama kaže, „iznela istinu bez rukavica“. Knjiga je izazvala pažnju javnosti, naročito zbog aluzija na odnos sa Miroslavom Lazanskim.

Danas, Gordana Bjelica ne juri za slavom niti traga za ulogama – njena uloga života jeste ona majčinska, koju je igrala najiskrenije i najhrabrije. A Teodora? Ona tek započinje svoju priču, oslanjajući se na sve što je nasledila – talenat, istrajnost i neizmernu ljubav.

