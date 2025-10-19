Slušaj vest

Tatjana Pujin, nekada omiljena glumica domaće kinematografije, ostala je zapamćena po ulogama u seriji "Bolji život", filmu "Oktoberfest", ali i po nezaboravnom komičnom ostvarenju u filmu "Hajde da se volimo" sa Lepom Brenom.

Novi život u Italiji

Nakon brojnih zapaženih uloga, Tanja je odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Italiju, gde živi već tri decenije. Udata je za italijanskog političara Đulijana Červinija, savetnika pres-kabineta predsednika Italije, koji je sada u penziji.

Njihova ljubavna priča počela je filmski – prvo venčanje imali su na Baliju, a drugo u Rimu, 2013. godine, kada su obnovili zavete.

"Nije mi žao što nemam decu"

Tanja je u jednom intervjuu otvoreno govorila o odluci da ne postane majka, ističući da ni danas ne žali zbog toga.

- Decu nemam. Nije mi žao. Kako vreme odmiče, sve mi je draže. Vidite li kakva su vremena? Nisam sigurna da li bih to mogla i da li bi to dete otišlo nekim pogrešnim putem. To bi me dotuklo. Mi smo veoma kasno krenuli o svemu da razmišljamo.

Dodala je i da su ona i suprug zajednički doneli odluku: - Bila sam u kasnim četrdesetim i zajedno smo odlučili da je bolje da nemamo decu.

"Brak mi je opstao jer je stalno putovao – sada mi smeta što je kod kuće"

Na duhovit način, glumica je opisala kako je izgledao njen brak:

- Moj brak je možda i opstao zato što je suprug bio trista dana na putovanjima. Provodio bi šezdeset dana godišnje u Rimu, a onda bi radio po 12 sati.

Sada, kada je njen muž u penziji, priznaje: - Sad mi smeta. Naučila sam da budem sama.

Odlazak

Otkrila je i šta je ono što joj smeta u glumačkom poslu i zbog čega je odlučila da prestane da se bavi njime.

- Deo glumačkog posla je da čekate ceo dan kako biste snimili dve scene. Sada na drugi način gledam film i čitam scenario. Biti reditelj nije nimalo lako, jer morate da imate dobru energiju, a morate poznavati ceo proces. Mislim da to ne bih mogla. Radila sam kratke filmove koje sam i pisala. Bili su to više putopisi. Mislim da se režijom ne bih bavila. Naši glumci su sjajni. Međutim, smeta mi što sve sadrži agresiju i svi i u komedijama viču jedni na druge, što mi smeta. Šotra i dalje pravi građanske priče. Nisam sigurna koliko ljudi danas vole tu romantiku. Nemam oko sebe prijatelje i porodice koje prikazuju toliko veliku agresiju, pričala je Pujinova.

Porodični odnosi

Tatjana ima i sestru sa kojom danas nije u dobrim odnosima.

- Imam sestru i danas smo vezane samo preko advokata. Ona je takva osoba. Imam i dva divna sestrića, ali za njih nisam više vezana. Bilo smo vezani, ali način ponašanja novih generacija ne mogu da razumem. Jednostavno, nisam tako naučena. Meni su tu neke stvari smetale pa sam odlučila da vidim da li će oni meni da se jave, a ne samo ja njima. Nije došlo do te vrste edukacije u odnosu. Rekla sam sebi: ‘Zašto bih ja radila te neke stvari?’ Nije bilo svađe, nego smo se jednostavno udaljili. Ne kažem da se ta priča neće vratiti. Kad se vidimo, oni zagrle i izljube tetku… Mi normalno razgovaramo kad se sretnemo, ali komunikacije između nema.

