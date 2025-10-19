Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih žena današnjice, rijaliti zvezda i milijarderka Kim Kardašijan, ponovo je izazvala buru komentara svojim izgledom – ovoga puta na Akademskoj muzejskoj gali u Los Anđelesu. Njeno izdanje mnogi su opisali kao "prizor iz horor filma".

Potpuno prekrivena – od glave do pete

Kim, koja ima 44 godine i stoji iza uspešnog brenda Skims, pojavila se na događaju u haljini i maski u boji kože, koje su je u potpunosti prekrivale – uključujući i lice i glavu. Maska je bila toliko zatvorena da se činilo da jedva vidi ispred sebe. Ipak, glamur nije izostao – nosila je dijamantsku ogrlicu i raskošnu couture haljinu modne kuće Maison Margiela.

U galeriji pogledajte neverovatno modno izdanje Kim Kardašijan:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan na Akademskoj muzejskoj gali u Los Anđelesu Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Kako je otkrila za magazin Variety, kreaciju je odabrala u poslednjem trenutku:

- Glen Martens. Znate da obožavam Margielu. Dovela sam mog omiljenog šminkera Marija iz Njujorka, i ovo je sve bilo prilično spontano, tako da verujem da nije baš oduševljen, rekla je Kim

Ispod maske je nosila kompletnu šminku i savršeno stilizovanu kosu. Masku je kasnije skinula, otkrivajući celokupan izgled.

"Skims estetski izraz"

Kim je svoj neobičan izbor opravdala povezujući ga sa sopstvenim brendom:

- Da, izgled je baš u stilu Skimsa. Zato sam ga i izabrala kada sam videla Margielinu reviju – pomislila sam: "Ovo je potpuno moj fazon".

Kontroverze i podeljene reakcije

Iako ovo nije prvi put da Kim sakriva lice na javnom događaju – podsetimo, na Met Gali 2021. godine nosila je crno Balenciaga odelo koje je prekrivalo celo telo – ovog puta komentari su ponovo bili podeljeni.

Kim Kardašijan na Met Gali 2021. godine Foto: Profimedia

Jedni su kritikovali njen modni performans: "Šta je ovo sad? Svi su izgledali elegantno, a ona kao da mora da štrči po svaku cenu."

Drugi su se našalili: "Morali su je bukvalno voditi za ruku da bi mogla da se kreće – neverovatno."

S druge strane, bilo je i onih koji su je podržali: "Izgleda avangardno i besprekorno – prava umetnost mode."

Poznate ličnosti na crvenom tepihu

Na ovom prestižnom događaju pojavile su se i mnoge druge zvezde – među njima Hejli Biber, Emili Ratajkovski, Sidni Svini, Džena Ortega, Penelope Kruz i Zo Kravic. Među prisutnima su bili i Dvejn “The Rock” Džonson, Dejv Franko, Ed Širan i Džordž Kluni.

Zanimljivo je da je Kimina sestra Kendal Džener sve vreme izbegavala zajedničke fotografije sa starijom sestrom, što su fotoreporteri odmah primetili.

Pogledajte video: Kim Kardašijan brus sa bradavicama