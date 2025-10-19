Slušaj vest

Venčanje Stele Banderas, ćerke slavnog glumačkog para Antonija Banderasa i Melani Grifit, pretvorilo se u intimno porodično slavlje koje će svi prisutni dugo pamtiti. Najbliži članovi porodice i prijatelji okupili su se kako bi obeležili ovaj važan trenutak u životu mlade umetnice.

Roditelji nisu skrivali emocije – dok su pratili svoju ćerku do oltara, na njihovim licima bile su suze radosnice i ponos.

Dirljiva ceremonija i zdravica koja je raznežila sve

Sam čin venčanja bio je ispunjen toplinom i elegancijom. Antonio Banderas, u klasičnom crnom smokingu, održao je emotivnu zdravicu mladencima, ostavivši dubok utisak na sve prisutne. Sa osmehom na licu i suzama u očima, proslavljeni glumac odao je priznanje ljubavi svoje ćerke i njenog izabranika.

Antonio Banderas na venčanju svoje ćerke Stele Foto: José Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Mlada je blistala u čipkastoj venčanici nežnog kroja sa spuštenim rukavima, dok je mladoženja Aleks Gružinski izgledao besprekorno u svom elegantnom odelu. Njihov sklad i zaljubljeni pogledi upotpunili su gotovo filmsku atmosferu venčanja.

Ljubav iz vrtića – priča kao iz romantičnog filma

Ono što ovu ljubavnu priču čini posebno emotivnom jeste činjenica da su se Stela i Aleks poznavali još iz detinjstva. Prvi put su se sreli u vrtiću, a decenijama kasnije – ponovo su pronašli put jedno do drugog.

Veridbu su objavili na Instagramu u avgustu 2024. godine, uz fotografije iz detinjstva i emotivne trenutke prosidbe. Aleks je zaprosio Stelu na simboličnom mestu – u dvorištu Wagon Wheel School u Los Anđelesu, baš tamo gde su se i prvi put upoznali kao deca.

Ponosna porodica i podrška slavnih roditelja

Melani Grifit nije krila ponos – na društvenim mrežama podelila je crno-bele fotografije para, uz reči koje oslikavaju duboku povezanost i ljubav između Stele i Aleksa.

Antonio Banderas, u ranijem intervjuu za magazin People, govorio je sa simpatijama o budućem zetu: - Srećan sam što vidim Stelinu sreću i što znam da je pored nekoga koga iskreno poštujem.

Ko je Aleks Gružinski?

Aleks dolazi iz umetničke porodice – njegov otac je cenjeni poljski snimatelj koji je ostvario zapaženu karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, sarađujući sa brojnim velikim imenima filmskog sveta. I sam Aleks je neko vreme radio na filmskim setovima, ali je kasnije odlučio da svoju karijeru usmeri ka podršci umetnicima i razvoju kreativnih industrija.

Pogledajte video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda