Tužilaštvo u Los Anđelesu iznelo je nove šokantne detalje o brutalnom ubistvu manekenke Malise Muni (31) i otkrilo njen odnos sa navodnim ubicom Magnusom Hamfrijem (43).

Tokom sudskog ročišta održanog 16. oktobra, tužioci su naveli da su Muni i Hamfri bili u romantičnoj vezi svega pet dana pre nego što je ona ubijena u septembru 2023. godine, prenosi Los Angeles Times.

“Postao je opsesivan nakon samo nekoliko dana”

Njih dvoje upoznao je Hamfrijev brat od kojeg je bio otuđen, a prema svedočenju prijateljice žrtve, Kirsten Doset, Hamfri je u kratkom vremenskom periodu postao izuzetno posesivan.

„Govorio je: ‘To je moja devojka, to je moja žena’“, ispričala je Doset. „Za tih pet dana jedva su se razdvajali više od tridesetak centimetara.“

Hamfri je, navodno, čak pričao o braku sa Muni i poveo je na porodični roštilj, ostavljajući utisak da je njihova veza ozbiljnija nego što je zapravo bila.

Magnus Hamfri optužen da je ubio manekenku Foto: Hennepin County Sheriff’s Office

Jeziv prizor: telo u frižideru

Forenzičari i detektivi Policijske uprave Los Anđelesa (LAPD) svedočili su da je telo manekenke pronađeno u frižideru njenog stana.

Bila je vezana električnim kablovima i tkaninom od haljine, dok joj je komad odeće bio uguran u usta. Na telu su pronađeni čupani pramenovi kose i modrice koje ukazuju na to da je bila prebijena i mučena.

Dr. Bris Hant, patolog iz kancelarije mrtvozornika okruga Los Anđeles, izjavio je da je uzrok smrti „ubistvena nasilnost“, najverovatnije gušenje. Nije poznato da li je Mooney bila živa u trenutku kada je stavljena u frižider.

“Hladnokrvno, proračunato ubistvo”

Zamenica okružnog tužioca Antonela Nistoresku opisala je zločin kao „hladnokrvno, proračunato i s predumišljajem izvršeno delo nasilja“.

Iako motiv još nije zvanično utvrđen, tužilaštvo sumnja da je svađa zbog novca mogla biti povod.

Hamfrijev advokat, Majkl Lambros, tvrdi da je slučaj protiv njegovog klijenta „slab“ i da nema svedoka koji bi potvrdili agresivno ponašanje prema Muni.

"DNK dokazi samo potvrđuju da je bio u njenom stanu i da su imali odnos, ali ne i da ju je ubio,“ rekao je Lambros, dodajući da je Hamfri „iskreno mario za nju i govorio o braku“.

Dovoljno dokaza za suđenje

Sudija je na kraju ročišta ocenio da postoji dovoljno dokaza da se Hamfriju sudi za mučenje i ubistvo.

Prema pisanju Los Angeles Timesa, Hamfri je kandidat za smrtnu kaznu, ali tužilaštvo još nije odlučilo da li će je zahtevati.

Stravičan kraj uspešne manekenke

Policija je 12. septembra 2023. godine otišla u Munin stan na zahtev njene majke, koja se zabrinula jer se ćerka nije javljala. U 15:54 po lokalnom vremenu pronašli su je mrtvu. Prema obdukciji, bila je pretučena, vezana i zatim stavljena u svoj frižider.

Poslednji put je viđena 6. septembra na snimku sigurnosnih kamera u svom stanu. Njena sestra, pevačica Jourdin Pauline, kasnije je otkrila da je bila dva meseca trudna u trenutku smrti.

U februaru 2024. LAPD je identifikovao Hamfrija iz Hopkinsa u Minesoti kao glavnog osumnjičenog. Uhapšen je u svom domu na osnovu federalne poternice za trgovinu narkoticima i potom izručen Kaliforniji.