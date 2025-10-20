Tamara Kalinić i Georgina Rodrigez u Rijadu na Nedelji mode

Srpska influenserka Tamara Kalinić provela je dva dana u glavnom gradu Saudijske Arabije, gde je prisustvovala Nedelji mode. Iako je Rijad poznat po strogim pravilima i konzervativnim normama oblačenja, Tamara je uspela da ostavi upečatljiv modni trag.

- Odlučujem se da odem sa srcem punim gostoprimstva, ljubaznosti i mode, naravno, napisala je Tamara nakon svog boravka, osvrćući se na atmosferu koja ju je dočekala u ovom nesvakidašnjem modnom okruženju.

Monohromatski stil u službi elegancije

Za svoje prvo pojavljivanje na događaju, Tamara je odabrala potpuno beli autfit: široke pantalone i svilenkastu bluzu iste boje, upotpunjene šalom od istog materijala. Minimalistički pristup dao je maksimalan efekat – sofisticiran, a opet nenametljiv izgled, karakterističan za njen modni pečat.

Drugog dana odlučila se za dugu belu haljinu sa lepršavim, širokim gornjim delom. Materijal, nežan i sjajan na svetlu, elegantno je pratio liniju tela, dok su diskretni nabori uneli dašak umetničke jednostavnosti. Ceo stajling je delovao kao lagani ples tkanine – smiren, pročišćen i estetski besprekoran.

Kada kosa i šminka govore više od reči

Modni poznavaoci nisu propustili da istaknu da je jedan od ključnih "aksesoara" zapravo bila Tamarin frizura – prirodni talasi, zdrava i sjajna kosa koja je zaokružila kompletan izgled. Šminka je bila savršeno izbalansirana – dovoljno diskretna da ne skreće pažnju s garderobe, a dovoljno efektna da naglasi njene crte lica. Ukratko: prava mera stila.

Susret sa Georginom Rodrigez

Jedan od momenata koji je izazvao najviše pažnje na Instagramu bio je susret Tamare i Georgine Rodrigez, partnerke Kristijana Ronalda. Fotografija dve stilski savršeno uklopljene žene brzo je prikupila veliki broj reakcija.

Georgina je zračila elegancijom – u mantilu sa engleskim vezom i zalizanom punđom, uz diskretni šal koji poštuje lokalne norme. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste njena vešto postavljena leva ruka, na kojoj je blistao dijamantski prsten – toliko upečatljiv da bi, kako mnogi komentarišu, mogao imati "sopstveni poštanski broj".

Uprkos glamuru, Tamara nije ostala u senci – njen osmeh i harizma učinili su da zasija podjednako snažno.

Moda kao most između kultura

Tamara Kalinić je svojom pojavom u Rijadu pokazala da moda može da spoji različite svetove – srpski duh, evropsku eleganciju i poštovanje prema lokalnoj tradiciji. Dva dana, dva autfita i bezbroj pozitivnih utisaka – modni svet još jednom je potvrdio da stil nema granice.

