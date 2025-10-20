Slušaj vest

Na glamuroznoj gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu, Hejli Biber još jednom je pokazala da zna kako se dominira crvenim tepihom – ali i da se iza besprekorne spoljašnjosti mogu skrivati lične borbe.

Njeno pojavljivanje u skulpturalnoj haljini bez bretela, u nijansama čokolade i karamele, odisalo je samopouzdanjem i senzualnošću. Haljina satenske teksture, sa visokim prorezom i spiralnim detaljima, dodatno je naglašena korsetskim pojasom ukrašenim kristalima, čime je Hejli postigla efekat glamura s dozom sofisticiranosti.

Ceo stajling upotpunile su minimalističke sandale koje vizuelno izdužuju noge, diskretni dijamantski nakit i zaglađena, ravna frizura koju su modni stručnjaci okarakterisali kao "ravnu, sofisticiranu i elegantnu". Haljina je ostala u fokusu, a Hejli još jednom potvrdila da zna kako da garderobom ispriča priču.

Osmeh ispod kog su skrivene emocije

Iako je sve delovalo besprekorno, njena elegancija nije uspela da potpuno sakrije ono što nosi iznutra. Prošle godine, Hejli je otvoreno govorila o teškim momentima koje je proživela, rekavši da su to bili "neki od najtužnijih i najtežih momenata u životu", te da se emocionalno osećala izrazito ranjivo.

Tenzična atmosfera: Hejli i Selena pod istim reflektorima

Gala događaj je ove godine dobio dodatnu dozu napetosti zbog prisustva još jedne zvezde – Selene Gomez. Njih dve su se pojavile na istom crvenom tepihu samo nekoliko sati nakon što su putem društvenih mreža razmenile indirektne poruke koje su brzo izazvale lavinu komentara.

Iako nije došlo do direktnog susreta ispred objektiva, mediji i fanovi nisu propustili da primete kako svaka njihova pojava podgreva već dugogodišnje spekulacije o njihovom odnosu, koji je najčešće povezivan sa Džastinom Biberom.

Selena Gomez i Beni Blanko: U crnom tonu, ali puni svetlosti

Selena Gomez je na događaj stigla u društvu svog supruga Benija Blanka, a par je izgledao skladno i zaljubljeno, u potpuno usklađenim crnim kombinacijama. Njihova pojava dodatno je obogatila večernju atmosferu.

Selena je nosila elegantnu crnu haljinu bez bretela, s profinjenim detaljima koji su reflektovali svetlost. Preko ramena prebacila je crni blejzer koji je dodao oštrinu i modernu notu njenom izgledu. Klasične salonke, viseće minđuše i crveni karmin zaokružili su stajling inspirisan starim Holivudom.

Beni se opredelio za baršunasto crno odelo uz tamnoplavu satensku košulju, ležerno raskopčanu, po sopstvenom stilu. Sloj po sloj nakita i elegantne crne mokasine zaokružili su njegov karakterističan, ali i usklađen izgled.

Ljubav, moda i neizgovorene priče

Dok su Selena i Beni zračili radošću i svežinom novopečenog bračnog para, Hejli je pokazala snagu kroz eleganciju, a njeno prisustvo ostavilo je utisak da i dalje nosi emotivni teret.

Veče je prošlo bez javne interakcije između dve žene koje svet često suprotstavlja, ali njihovo prisustvo na istom događaju bilo je dovoljno da podstakne nova nagađanja. U svetu slavnih, moda nije samo estetika – već i način da se kaže ono što reči ne mogu.

