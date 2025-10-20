Britni Spirs je bila pod starateljstvom svog oca Džejmija 13 godina

Bivša pop princeza Britni Spirs ponovo je u središtu medijskog haosa, nakon što su iz memoara njenog bivšeg supruga Kevina Federlajna isplivale šokantne optužbe koje dodatno komplikuju njen već narušen odnos sa sinovima.

Iako je Britni već priznala da je decu u poslednjih pet godina videla svega nekoliko puta, javnost je dodatno potresla tvrdnja iz knjige da je jednom prilikom stajala s nožem ispred vrata sobe svojih sinova dok su spavali. A to, kako se ispostavlja, nije sve – usledile su još ozbiljnije optužbe koje dodatno produbljuju jaz između pevačice i njene dece.

Deca na distanci, odnos sveden na poruke

Britni je majka dvadesetogodišnjeg Šona Prestona i devetnaestogodišnjeg Džejdena, sa kojima, navodno, već godinama nema redovan kontakt. Iako su povremeno u kontaktu putem poruka, bilo je veliko iznenađenje kada se nedavno na društvenim mrežama pojavio video koji je snimila sa mlađim sinom iz svog doma.

Međutim, nakon tog kratkog trenutka bliskosti, sve je ponovo utihnulo – a u medijima su krenule da se nižu nove tvrdnje o narušenim porodičnim odnosima.

Federlajnove tvrdnje: Fizičko nasilje i pretnje smrću

U svojim memoarima, Kevin Federlajn iznosi ozbiljne optužbe, uključujući navod da je Britni tokom jednog sukoba udarila Džejdena po licu. Dodatno je šokirala izjava da je tokom telefonskog razgovora 2023. godine, navodno poručila Šonu: - Želim da svi troje – ti, tvoj brat i vaš otac – budete mrtvi.

Kevin tvrdi da se razgovor dogodio nakon preseljenja porodice na Havaje, u trenutku kada su sinovi već bili u zategnutim odnosima sa majkom, najviše zbog njenog ponašanja u javnosti i na društvenim mrežama.

"Umorna sam od manipulacije"

Pevačica se nije oglašavala putem intervjua, ali je poruke poslala preko svog Instagram profila, gde je istakla da je duboko povređena optužbama i da se već dugo nosi sa emocionalnim posledicama razdvojenosti od sinova.

Britni Spirs oglasila se povodom optužbi njenog bivšeg supruga Foto: printscreen/instagram/britneyspears

- Umorna sam od konstantnog manipulisanja i omalovažavanja, napisala je Britni i dodala da je uvek želela da izgradi zdrav odnos sa decom, ali da su oni godinama bili izloženi "nedostatku poštovanja njihovog oca prema njoj".

Njen tim takođe navodi da je Kevin sada, nakon isteka alimentacije, pronašao novi način da kapitalizuje njeno ime.

Borba za starateljstvo i gubitak privatnosti

Britni i Kevin su bili u braku od 2004. do 2007. godine, nakon čega su prvobitno delili zajedničko starateljstvo. Međutim, sud je kasnije dodelio puno starateljstvo Federlajnu, pozivajući se na probleme pevačice sa zloupotrebom supstanci i alkohola.

Od tada su se sinovi retko pojavljivali u javnosti, a Britni ih gotovo nikada ne prikazuje na svom popularnom, ali često kontroverznom Instagram profilu. Ipak, nedavno su paparaci uslikali Džejdena tokom šetnje sa devojkom – bio je ležerno obučen u belu majicu i široke farmerke, a mnogi su komentarisali koliko liči na svoju majku u njenim mlađim danima.

Federlajn u ofanzivi, Britni na meti

U više navrata, Kevin je javno isticao da njegovi sinovi više ne žele kontakt sa majkom, navodeći da su se godinama osećali neprijatno zbog njenog ponašanja.

- Dečaci su odlučili da je trenutno ne viđaju. Prošlo je nekoliko meseci otkako je nisu videli, a nisu prisustvovali ni njenom venčanju, izjavio je ranije Federlajn, koji sada iznosi najintimnije detalje njihove prošlosti u javnost.

Dok on nastavlja da otkriva porodične tajne, Britni pokušava da odgovori putem društvenih mreža – i da uveri javnost da joj je, uprkos svemu, najvažnija dobrobit njene dece.

