Slavna glumica Sidni Sviniistakla je svoj prepoznatljiv dekolte, za koji brojni tvrde da je trenutno najbolji u Holivudu, na petoj godišnjoj gala večeri Akademijskog muzeja u Los Anđelesu u prošlu subotu, piše Daily Mail.

28-godišnja glumica, koja trenutno promoviše svoj novi film "Christy", pojavila se uz Hejli Biber, osnivačicu brenda Rhode i 23-godišnju zvezdu serije "Wednesday", Dženu Ortegu.

Sidni Svini Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veče je bilo posvećeno odavanju počasti brojnim slavnim osobama, uključujući Brusa Springstina, Bovena Janga i Penelope Kruz.

Svini je zablistala u crnoj baršunastoj haljini s velikim dekloteom spreda, koji je odavao zavodljiv utisak.

Penelope Kruz
Penelope Kruz Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Plavokosa glumica obula je crne sandale s otvorenim prstima, a kosa joj je bila stilizovana u elegantnu punđu, dok su joj pramenovi lepo uokvirivali lice.

Minimalni dodaci dopustili su da haljina bude u prvom planu, uz male srebrne minđuše i upečatljiv prsten na desnoj ruci.

Glumica, koja je trenutno u vezi s muzičkim mogulom Skuterom Braunom, pozirala je nasmejana pred fotografima pri dolasku na događaj u Holivudu.

