Bivši suprug Dženifer Lopez, Ohani Noa, optužio je pevačicu da ga je varala nakon što je ona nedavno izjavila da je nijedan od bivših partnera nikada nije istinski voleo. Lopez i Noa bili su u braku kratko, od 1997. do 1998, ali očito se jako uvredio na njene reči o ljubavnom životu pa je ovog vikenda na Instagramu objavio oštro saopštenje kao odgovor.

Noa je u svojoj objavi poručio Lopez da je problem u njoj i da bi "napokon trebalo da kaže istinu", piše Daily Mail.

Dženifer Lopez s prvim mužem, Ohanijem Noom Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

"Prestani da nas omalovažavaš. Prestani mene da prikazuješ kao negativca s tom svojom ulogom žrtve.Problem nismo mi. Nisam ja. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla da drži noge skupljene. Voleli su te više puta. Bila si udata četiri puta. Imala si bezbroj veza između toga. Imala si i dobrih odnosa… Mene, na primer. Bio sam zaljubljen u tebe… Preselio sam se u drugu državu kako bih te podržao, štitio i brinuo o tebi. Ja sam divna, iskrena i odana osoba. Nikad te nisam lagao, nikad se nisam loše ponašao, nikad te nisam prevario. Bio sam dobar prema tebi. Zapravo, bio sam previše dobar muškarac za tebe. Ti si odlučila da lažeš, varaš me, i iako sam ostao uz tebe… Molila si me da brak ostane netaknut kako bi izbegla loš publicitet. Ali ti si odabrala brzi put do karijere i slave, ne mareći za mene. Htela si da nastaviš da varaš i lažeš. Reci istinu barem jednom… Trebalo bi da se stidiš", poručio je.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez s Markom Entonijem, bivšim mužem s kojim ima blizance:

Mark Entoni, bivši muž Dženifer Lopez Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

Podsetimo, Lopez je rekla: "Naučila sam da nije stvar u tome da nisam vredna ljubavi - nego da oni nisu sposobni… Jednostavno to nemaju u sebi! Dali su mi sve što su imali - prstenje, kuće, brakove, sve materijalno. Ali ljubav… to je nešto drugo."

Pevačica je takođe istakla da je njen razvod od glumca Bena Afleka nakon dve godine braka bio najbolja stvar koja je mogla da joj se dogodi. "Taj razvod me je naterao na duboko preispitivanje. Imala sam duhovnog mentora, terapeuta, bračnog terapeuta, ličnog trenera, čak i trenera za razumevanje zavisnosti. Imala sam sve moguće pomoći. Rekla sam sebi: ‘Razumeću sve ovo, makar me to ubilo‘", objasnila je.

U galeriji pogledajte kako se Dženifer grlila na crvenom tepihom s bivšim mužem, Benom Aflekom:

Dženifer Lopez na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Ohani je prošle godine takođe govorio o njihovom burnom braku. "Ja sam bio prvi, pionir. Bio sam tamo na početku njene karijere, podržavao je, nosio se s njenim teskobama i nesigurnostima. Bio sam jako dobar muž, jer verujem u brak. Kad smo se rastali, bio sam slomljen. Osećao sam da, kad je postigla šta je htela, više joj nisam bio potreban. Uložio sam puno vremena i truda u ljubav prema njoj, ali kad si s nekim, morate da provodite kvalitetno vreme zajedno, a ne stalno da mislite o kamerama", rekao je ranije, prenosi Jutarnji.hr.

Ovako prvi muž Dženifer Lopez danas izgleda Foto: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia

Ohani tvrdi da je on bio taj koji je odlučio da okonča brak, a nekoliko dana kasnije primio je papire za razvod. Navodno je nakon razvoda u januaru 1998. primio odštetu od 50.000 dolara.

"Nikada nisam pogledao drugu ženu dok sam bio s Dženifer, ali osećao sam se kao da me prikazuju kao lošeg tipa. Njeni ljudi želeli su da ona ispadne u najboljem svetlu jer su izlazili film i album i nisu hteli loš publicitet. Ispalo je kao da ja nisam želeo da budem s njom, a bilo je upravo suprotno", zaključio je tada.

