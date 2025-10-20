Slušaj vest

Selena Gomez je reagovala na, kako se čini, prozivku svoje dugogodišnje rivalke Hejli Biber u objavi koja je ubrzo obrisana sa Instagrama, i to rano u subotu ujutru.

"Samo ostavite devojku na miru. Može da kaže šta god želi. To ni na koji način ne utiče na moj život. U pitanju je važnost, ne inteligencija. Budite ljubazni. Svi brendovi me inspirišu", napisala je Gomez u svojim Instagram pričama.

Selena Gomez na Gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Hejli poručuje ovo

Portparol Hejli Biber izjavio je za Page Six da "nijedan" njen komentar nije bio direktno usmeren na Selenu Gomez. Ipak, čini se da je Selena to drugačije shvatila. Ni Gomez ni Hejli nisu odmah odgovorile na medijske upite o najnovijem razvoju situacije.

Stari sukob ponovo bukti

Podsetimo, obožavaoci su već u junu posumnjali da je stari sukob između Hejli i Selene ponovo oživeo, nakon što je izgledalo da se više ne prate na društvenim mrežama.

Hejli Biber na Gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njih dve su ranije pokušale da zakopaju ratne sekire – Hejli je u intervjuu za podkast "Call Her Daddy" 2022. godine izjavila da je između njih "sve u redu" i da "nema mržnje".

Godinu dana kasnije, Selena je čak javno zamolila svoje fanove da "prestanu" sa sajber nasiljem nad Hejli, koja ima 28 godina. Ubrzo nakon toga, dve zvezde su šokirale javnost kada su pozirale zajedno na događaju Academy Music Gala, a njihove fotografije su obišle ceo svet.

Hejli je tada lajkovala

Kratko trajno primirje

Ipak, izgleda da je period mira bio kratkog daha. Poslednje razmirice ponovo su pokrenule nagađanja da između dve zvezde još uvek tinja rivalstvo — i to uprkos pokušajima da pokažu kako su obe "prevazišle prošlost".

