Đina Drevalovski, influenserka iz Nemačke, postala je prava senzacija na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem ponosno pozira u vrtoglavo visokim potpeticama.

Ova 59-godišnjakinja, koja na TikToku ima više od 20.000 pratilaca, poznata je po svojoj poruci da je "starenje naša supermoć" i da godine ne bi trebalo da nas sputavaju u izražavanju stila i samopouzdanja.

Na snimku koji je za samo jedan dan pregledan više od 30.000 puta, Đina je nosila crvene štikle visoke čak 30 centimetara, uz kratku belu haljinu koja je naglasila njen preplanuli ten i figuru. Uz crveni karmin i osmeh, upitala je pratioce: "Mogu li još uvek da hodam u ovim štiklama ili sam prestara za to?"

Komentari ispod objave bili su podeljeni. Dok su jedni oduševljeno pisali da izgleda "neverovatno" i da je "pravi primer da godine nisu prepreka", bilo je i onih koji su kritikovali njeno izdanje. "Ako moraš da se nasloniš na zid, te cipele nisu za tebe, bez obzira na godine", napisao je jedan korisnik. Drugi su ironično komentarisali: "Znaš li koliko košta operacija kuka?"

Ipak, Đina se nije obazirala na negativne komentare. Kao majka dvoje dece i promoterka pozitivnog odnosa prema telu, otkrila je i svoje male tajne za održavanje vitkih i zategnutih nogu – suvo četkanje kože i hladne tuševe.

Kako objašnjava, suvo četkanje podstiče cirkulaciju, ubrzava limfnu drenažu i poboljšava teksturu kože, dok hladan tuš pomaže u zatezanju pora, smanjenju otoka i podsticanju stvaranja kolagena. "Ove navike će vam doneti glatke, zategnute i blistave noge", tvrdi Džina.

Na kraju je poručila svojim pratiocima: "Nemojte preskakati noge u svojoj rutini. One takođe pokazuju godine. Sačuvajte ovo i probajte dve nedelje – promeniće vam sve!"

Džina Drevalovski još jednom je dokazala da samopouzdanje ne zna za godine – i da prava elegancija počinje onog trenutka kada prestanemo da se izvinjavamo zbog svog sjaja.

