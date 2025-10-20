Slušaj vest

Kralj Čarls se zavetovao da će zaštititi princezu Beatris i Eugeniju, dok njihova majka, Sara Ferguson, započinje život bez titule vojvotkinje od Jorka, piše Daily Mail. Sara se složila da više ne koristi tu titulu nakon što se njen bivši suprug, princ Endrju, pre dva dana odrekao svoje vojvodske titule usled novih posledica skandala u vezi sa Džefrijem Epstajnom.

U jeku kontroverzi, Čarls je navodno veoma odlučan u nameri da zaštiti svoje bratanice, koje i dalje nose kraljevsku titulu. Naime, da su očeve titule bile oduzete umesto stavljene "u mirovanje", i njihove titule bi bile dovedene u pitanje, ali kralj je to hteo da izbegne.

princ Endrju i Sara Ferguson Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Obe princeze su uglavnom ćutale tokom protekle decenije, otkako su 2015. godine prvi put izašle na videlo optužbe o Endrjuovim vezama s Epstajnom. Sada su i u teškoj poziciji, kada dolazi Božić, jer su njihovi roditelji obavešteni da nisu dobrodošli da se pridruže kralju, kraljici i ostatku porodice u Sandringemu.

Inače, Beatris živi sa suprugom Edoardom Mapelijem Mocijem, posinkom Volfijem (8) i ćerkama Sijenom (3) i Atenom (9 meseci). Eugenija pak živi u Portugaliji sa suprugom Džekom Bruksbenkom i njihovom decom, Augustom (4) i Ernestom (2). U međuvremenu, Sara i Endrju (65) ostaće da stanuje u Rojal Lodžu u Vindsoru. Kralj je otkrio da pravno ne može da primora brata da se iseli, te da će Endrju tamo ostati dok god bude mogao da plaća najam.

Sara Ferguson Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

U svojoj jučerašnjoj objavi Endrju je potvrdio da više neće biti poznat kao vojvoda od Jorka, te da se povlači s položaja viteza. U Bakingemskoj palati navodno se osetilo olakšanje jer je kraljev brat napokon sam "položio oružje" nakon godina pritisaka da se povuče iz javnosti.

Titula vojvode od Jorka bila je jedno od najznačajnijih darivanja pokojne kraljice Elizabete II svom sinu i snaji. Ime Jork nekada je bilo povezano s kraljičinim voljenim dedom, Džordžom V, kao i s njenim roditeljima, Džordžom VI i kraljicom Elizabetom, pre nego što su stupili na presto — a i sama je na rođenju bila poznata kao princeza Elizabeta od Jorka.

Sara Ferguson Foto: Geoff Robinson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Endrju i dalje poriče optužbe za seksualni napad koje je protiv njega podnela pokojna Virdžinija Džufre, a koju je upoznao preko Epstajna, prema izjavi iz palate. Ali nije samo Endrju bio okružen skandalima - nedavno otkriveni i-mejl pokazao je da je njegova bivša supruga lagala kada je javno tvrdila da se odrekla veze s Epstajnom.

Samo nekoliko nedelja nakon što je izjavila da nema više kontakta s njim, Sara mu je napisala laskavo privatno pismo u kojem ga je opisala kao postojanog, velikodušnog i izuzetnog prijatelja, priznajući da se od njega javno distancirala samo zbog spasavanja svog ugleda. Pre nekoliko nedelja Sara je izgubila podršku sedam dobrotvornih organizacija nakon što se izvinila Epstajnu, iako ga je ranije javno osudila zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dece.

princ Endrju Foto: Justin Ng / Alamy / Profimedia

Naime, u ranijem intervjuu opisala je svoju povezanost s Epstajnom, koji je već bio osuđen zbog podvođenja maloletnice, kao veliku grešku u prosuđivanju. Portparol Sare Ferguson izjavio je da je i-mejl poslat kao odgovor na Epstajnovu pretnju tužbom zbog klevete.

Međutim, skandali u kući Jork nisu počeli niti se završili s Epstajnom.

princ Endrju Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodatnu sramotu Endrjuu je nanela vest da se više puta susreo s kineskim špijunom. Princ, već pod pritiskom zbog prijateljstva s još jednim navodnim kineskim špijunom, imao je kontakte s visokim službenikom Komunističke partije Kine Caijem Ćijem, s kojim je slavio "zajedničko stvaranje zlatnog doba kinesko-britanskih odnosa".

Istražitelji sada veruju da je Cai vodio veliku obaveštajnu operaciju radi krađe britanskih tajni. Obojica su poricala bilo kakvu krivicu, a slučaj je propao neposredno pre suđenja prošlog meseca nakon što je vlada odbila da zvanično proglasi Kinu "neprijateljem".

Video: Princ Filip i princeza Danica za Kurir TV o kraljici Elizabeti