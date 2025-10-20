Slušaj vest

Amal Kluni već više od decenije ostaje verna istom parfemu – raskošnoj cvetnoj kompoziciji “Something Blue” kuće Oskar de la Renta, koju je izabrala i za venčanje sa Džordžom Klunijem.

Parfem je mnogo više od lepog mirisa – kako tvrde stručnjaci, on može da otkrije mnogo o našoj ličnosti, karakteru, pa čak i navikama. Baš zato, izbor parfema za posebne prilike ima posebnu težinu, a na venčanjima postaje deo čitave magije.

Kejt Midlton se, na primer, odlučila za “Illuminum” – parfem dostupan svakoj dami po pristupačnoj ceni od oko 80 evra. Amal Kluni, međutim, izabrala je nešto posebno, nešto plavo... i upravo taj miris idealan je za trenutke kada se izgovara sudbonosno “da”.

U pitanju je “Something Blue” kuće Oskar de la Renta, lansiran 2013. godine, kao omaž tradiciji “something old, something new, something borrowed, something blue” – rimi koja opisuje šta bi mlada trebalo da nosi za sreću. Godinu dana kasnije Amal je stala na ludi kamen sa Džordžom Klunijem, očarala svet u bajkovitoj venčanici istog dizajnera, a parfem koji je odabrala savršeno je upotpunio njen izgled.

“Something Blue” je cvetna rapsodija kreirana za posebne prilike. Potpisuju ga parfimeri Frenk Voelkl i En Gotlib, a kompozicija odiše svežinom, romantikom i suptilnom senzualnošću.

- Gornje note: mandarina, neroli, bergamot, cvet lipe

- Srednje note: đurđevak, madagaskarski jasmin, narcis, liči

- Bazne note: burbon vanila, mošus, kašmir, sivi amber

Ovaj parfem je svestran – može se nositi i danju i uveče. Njegova elegantna bočica krije i poseban simbol: oko vrata je postavljen srebrni prsten kao znak bračnih zaveta, dok plavi detalj na poklopcu podseća na tradiciju da nevesta nosi “nešto plavo”.

Amal Kluni je već više od decenije živi u skladnom braku sa holivudskim glumcem Džordžom Klunijem. Njena pojavljivanja na crvenom tepihu uvek oduzimaju dah – stil joj je prepoznatljiv po spoju vintidž komada luksuznih brendova i pažljivo biranih haljina iz novih kolekcija.

Iako retko govori o svom modnom ukusu, Amal je verna ovom parfemu već godinama, a upravo ga je nosila i na svom venčanju 2014. godine.

Njena doslednost mirisu “Something Blue” pokazuje koliko pažljivo bira parfeme koji odaju eleganciju, sofisticiranost i suptilnu senzualnost - baš kao i njen lični stil.

