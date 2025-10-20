Slušaj vest

Demi Mur zablistala je u haljini boje vina na Gala večeri u Academy Museumu. Glumica je asimetričnu haljinu uparila sa upečatljivim dijamantskim nakitom.

Iako je Demi poznata po svom kul stilu u muškim krojevima na crvenom tepihu, ona savršeno zna kako da zablista u raskošnoj haljini i sa nakitom koji svetli kao reflektori. Haljina boje tamno bordo naglašavala je njenu vitku figuru, a struk je bukvalno toliko tanak da su se mnogi zapitali da li je možda vadila rebra?

U galeriji pogledajte kako izgleda Demi Mur:

Demi Mur Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glamur haljine Demi je dodatno istakla aksesoarima: duboki dekolte sa dijamantskom ogrlicom dragocenih kamenčića, a rubini u sredini ogrlice savršeno su se slagali sa bojom haljine. Ovaj luksuzni nakit upotpunile su odgovarajuće viseće dijamantske rubin minđuše, koje su zaokružile savršen izgled večeri.

Na crvenom tepihu, Mur se ponovo susrela sa koleginicom Lusi Lu iz „Charlie’s Angels“. Njena kosa do struka bila je stilizovana u mekane talase sa srednjim razdeljkom, dok je make-up u nijansama vina na očima i licu, uz mat nude ruž, naglašavao prirodnu lepotu glumice.

