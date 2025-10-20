Slušaj vest

Kristin Baumgartner, bivša supruga Kevina Kostnera, venčala se s njegovim bivšim prijateljem Džošom Konorom, nešto manje od dve godine nakon što se razvela od glumca. Venčali su se u subotu, na ranču Santa Inez u Santa Barbari ispred 100 zvanica.

Baumgartner je nosila haljinu po meri dizajnerke Majre Zvilinger, a kasnije je zablistala u beloj satenskoj haljini bez bretela dizajnerke Lihi Hod.

Kristin Baumgartner i Džoš Konor Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Bilo je čarobno, zaista. Ambijent je bio predivan, ali ono što je sve učinilo posebnim bila je ta intimnost. Nije to bila velika proslava. Bilo je autentično, iskreno i baš u njihovom stilu. Svi prisutni su imali osećaj da svedoče nečemu zaista dragocenom", rekao je jedan gost venčanja za People.

Drugi gost je dodao: "Radost i smeh bili su zarazni, od svečanosti dobrodošlice u petak uveče do poslednjeg plesa u subotu uveče. Kristin i Džoš su blistali. A tokom ceremonije nije bilo suvog oka u publici."

Kevin Kostner Foto: Darren Agboh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prijatelj zaljubljenog para je rekao da se Kristin i Džoš najviše raduju "stvaranju autentičnog, radosnog zajedničkog života".

"Prihvataju mir ovog novog početka – fokusirani su na svakodnevne trenutke koji najviše znače", rekao je prijatelj.

Kristin Baumgartner Foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kristin se pre dve godine rastala od slavnog glumca, nakon 19 godina braka, tokom kojih su dobili troje dece – Kejdena, Hejesa i Grejs. Baumgartner je bila ta koja je u maju 2023. podnela zahtev za razvod, a kao razlog je navela nepomirljive razlike. Dva meseca nakon toga Kristin je morala da se iseli iz Kevinove vile vredne 145 miliona dolara, a ubrzo je započela i njihova žestoka sudska borba vezana za izdržavanje supružnika i alimentaciju.

Kristin Baumgartner se udala za bivšeg prijatelja Kevina Kostnera Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Oboje su tražili zajedničko starateljstvo nad decom, a Kristin je tražila i da joj bivši suprug plaća 165.000 dolara alimentacije. Međutim, sud je odlučio da će glumac plaćati 63.209 dolara mesečno za izdržavanje dece.

U isto vreme kada se rastala od Kevina, Kristin su počeli da povezuju s glumčevim bivšim komšijom Džošom. Sadašnji par je viđen na Havajima u julu 2023. godine, a njihova romansa je potvrđena u januaru 2024. godine. Kostner je, kako su pisali strani mediji, i ranije sumnjao da se nešto događa između njegove bivše supruge i prijatelja. Međutim, jednom prilikom je rekao da nije siguran da li je Baumgartner imala aferu s Konorom, te istakao da je on njoj bio veran.

Kevin Kostner Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je njegova bivša potvrdila novu vezu, Kevin je priznao da je njihov razvod bio "snažan i bolan", ali je rekao da su mu njegova deca – njih sedmoro koje ima s tri partnerke – pomogla da prođe kroz težak period. "To je poražavajući trenutak. Snažno je, bolelo je. Ali idem dalje, nemam izbora. Moja deca me posmatraju, tako da ne mogu da klonem. Moram da idem napred, moram da ostanem ono što jesam i posebno pazim na to ko su oni", rekao je on u emisiji "CBS Mornings".

Kostnera su nakon razvoda povezivali s pevačicom Džuel, što su oboje negirali. "Džuel i ja smo prijatelji – nikada nismo izašli na dejt. Nikad. Ona je posebna i ne želim da ove glasine unište naše prijateljstvo jer je to sve što imamo", rekao je ranije glumac.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

