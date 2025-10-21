Slušaj vest

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas će biti upućen na izdržavanje kazne zatvora zbog afere s nezakonitim libijskim finansiranjem svoje predsedničke kampanje iz 2007. godine. Tako postaje prvi bivši čelnik neke članice Evropske unije koji će služiti kaznu iza rešetaka.

Sarkozi, koji je na čelu Francuske bio od 2007. do 2012, u septembru je proglašen krivim za udruživanje radi koruptivnog dogovora s pokojnim libijskim vođom Moamerom Gadafijem. Prema presudi, njegova kampanja je trebalo da bude nezakonito finansirana iz Libije.

Presudu je nazvao "nepravdom" i uložio žalbu, ali biće smešten u pariskom zatvoru La Santé, gde će, prema informacijama francuskih medija, boraviti u posebnoj, velikoj samici od devet kvadratnih metara kako ne bi bio u kontaktu s ostalim zatvorenicima.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

"Ako žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru – ali uzdignute glave", rekao je nakon presude 25. septembra.

Njegov sin Lui Sarkozi pozvao je javnost da u utorak ujutro "dođe i iskaže podršku" ocu ispred njegovog doma u Parizu.

Karla Bruni i Nikola Sarkozi imaju ćerku Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Sarkozi je u braku s 12 godina mlađom bivšom manekenkom Karlom Bruni. Njihova ljubav počela je nedugo nakon njegovog razvoda, a mnogi nisu verovali da će njihov brak potrajati.

Sarkozi je upoznao Karlu 2007, nakon razvoda od političarke Sesilije Atijas (64), s kojom je dobio sina Luija (27). Bila je to ljubav na prvi pogled, a sreli su se zahvaljujući zajedničkim prijateljima koji su im namestili sastanak na večeri.

Foto: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihova veza je "podigla puno prašine" jer su mnogi smatrali da je Bruni nedostojna da bude prva dama Francuske, ali oni se nisu obazirali na kritike i sve su preživeli. Neki su im se rugali i zato što je Karla devet centimetara viša od Sarkozija. Nije ih razdvojilo ni kada je Nikola osuđen na tri godine zatvora zbog korupcije i trgovine uticajem.

Karla je sa Sarkozijem dobila ćerku Žuliju, a iz sedmogodišnje veze s radijskim voditeljem Rafaelom Entovenom ima sina Aurelijena, koji fizički liči na nju iz vremena kada još nije svoje lice promenila estetskim zahvatima.

Karla Bruni Foto: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Aurelijen je krenuo s karijerom modela i već prošetao na Nedelji mode u Milanu. Dok nije ušao u manekenske vode, izbegavao je svetla reflektora i bavio se svojom drugom strašću, naukom. Naime, vodio je Jutjub kanal "Motorsport Gigantoraptor", na kom je objašnjavao naučne teorije, a ljubav prema tome je nasledio od oca.

Neki su mišljenja da je dobio "ulaznicu" za svet mode zahvaljujući majci baš kao što to govore za Lilu Mos, Kaiju Gerber i Helen Klum, sestre Hadid, Kendal Džener i mnoge druge "nepo bebe".

Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo jeste i to da je njegova majka ljubila Rafaelovog oca, novinara Žana-Pola Entovena. Žan-Pol se javno odrekao Rafaela zbog objavljivanja autobiografskog romana "Ušteđeno vreme" pre dve godine.

"Ne volim kada se nečiji privatni život na ovakav način iznosi u javnosti. Zašto bismo ja i moji najdraži morali da trpimo nečije znatiželjne poglede i ocrnjivanje. Zar neko ima pravo da skine maske koje su možda svakom od nas bile potrebne u životu bez našeg pristanka, a zbog njihovog zadovoljstva", ispričao je zašto je ljut na sina za "Le Figaro".

Rafael je u knjizi Karlu opisao kao idealnu ženu dok je za oca Žana-Pola napisao da je "previše zauzet žaljenjem za životom koji je imao" da bi se brinuo za svog sina.

"Ja sam u žalosti. Moje srce je slomljeno. To je užasna knjiga za one, poput mene i drugih, koji su voleli Rafaela i koji su se utapali u okeanu nezahvalnosti", poručio je Žan-Pol, kom je sin oteo Karlu.

Svojevremeno se pričalo da je manekenka, koja je sada pevačica, 90-ih ljubila Donalda Trampa, ali ona je to porekla.

