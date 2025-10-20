Slušaj vest

Kevin Federlajn napisao je u svojoj knjizi "You Thought You Knew" da novac koji je dobio od svoje bivše, pevačice Britni Spirs, nije potrajao onoliko koliko ljudi misle, piše Daily Mail. Nakon što je Spirs podnela zahtev za razvod u novembru 2006. od Federlajna, s kojim je dobila sinove Šona i Džejdena, Federlajn je dobijao 20.000 dolara mesečno za izdržavanje dece. Uz to je dobio dodatnih 20.000 dolara mesečno za alimentaciju. Kako je Forbes objavio 2021, neto vrednost pevačice tada je iznosila 57 miliona dolara.

Britni Spirs i Kevin Federaljn su se razveli 2006. godine Foto: Profimedia

Memoari "You Thought You Knew" otkrivaju vrlo intimne detalje bivšeg bračnog para, a knjiga bi trebalo da izađe 21. oktobra.

U knjizi se Federlajn takođe priseća trenutka kada je saznao da je Spirs podnela zahtev za razvod. Producenti su mu otkrili vest dok je promovisao svoj album u "MuchMusic-u" u Kanadi.

Kevin Federlajn objavljuje memoare Foto: Profimedia

"Mozak mi je jednostavno… zablokirao. Mora da sam izgledao kao jelen ukočen pred svetlima automobila, zureći u tipa kao da je progovorio nekim nepoznatim jezikom. Prva misao mi je bila: ‘Šta, dođavola, govoriš?’ Niko mi nije rekao ništa… Tako sam to saznao", otkrio je Federlajn.

"To je bilo javno urušavanje mog života, usred izlaska mog albuma. Kasnije je Spirs tvrdila da joj je pravno savetovano da podnese zahtev za razvod pre nego što ja to učinim. Njen PR tim je mislio da bi, nakon raskida sa Džastinom Timberlejkom, loše izgledalo kad bi opet bila ta koja je ostavljena", napisao je.

Britni Spirs i Kevin Federlajn imaju dva sina Foto: Profimedia

Federlajn je u oktobru 2007. dobio većinsko starateljstvo nad Šonom i Džejdenom, a Spirs je svoju poslednju uplatu bivšem isplatila u novembru 2024. Osim dece s pevačicom, Federlajn ima ćerku Kori i sina Kejleba s bivšom devojkom Šar Džekson, a takođe odgaja i ćerke Džordan i Pejton sa suprugom Viktorijom Prins, s kojom se venčao 2013. godine.

Video: Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu