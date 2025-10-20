Slušaj vest

Prema izvorima bliskima palati, princ od Velsa ima "nultu toleranciju" prema skandalima koji bi mogli da naruše ugled monarhije. Njegov stric, princ Endrju, koji je ovih dana izgubio kraljevske titule i počasti zbog ponovo otvorene afere s pokojnim Džefrijem Epstajnom, sada se suočava s potpunim izopštavanjem iz kraljevskog života. Smatra se da Vilijam svog strica vidi kao ozbiljan reputacijski rizik, posebno s obzirom na poruku koju njegovo pojavljivanje šalje žrtvama seksualnog zlostavljanja.

Osim Endrjua, iz kraljevskih događaja će navodno biti isključena i njegova bivša supruga Sara Ferguson, koja mu je godinama bila podrška. Kraljevski dvor zasad nije odgovorio na zahteve medija za komentar.

Bivši vojvoda od Jorka u petak je putem Bakingemske palate objavio da se definitivno odriče svih titula i časti, navodeći kako "nastavak optužbi protiv njega odvraća pažnju od rada Njegovog veličanstva i kraljevske porodice". U poruci je dodao da i dalje poriče sve navode protiv sebe, te da odluku donosi u dogovoru s kraljem Čarlsom III i porodicom.

Nova istraga

Britanski mediji u međuvremenu pišu da se protiv Endrjua vodi novo zvanično ispitivanje zbog sumnji da je 2011. pokušao da iskoristi policijske veze kako bi došao do privatnih informacija o pokojnoj Virdžiniji Džufre, jednoj od najpoznatijih Epstajnovih žrtava koja ga je optužila za seksualni napad. Džufre je prošle godine počinila samoubistvo 41. godini.

Podsetimo, Endrju je još 2021. završio u centru međunarodnog skandala nakon što ga je Džufre tužila zbog navodnog seksualnog zlostavljanja dok je bila maloletna. Slučaj je rešen van suda 2022. uz nagodbu od, prema pisanju britanskih medija, oko 12 miliona dolara. Kraljica Elizabeta II tada mu je oduzela vojne počasti i zabranila korišćenje titule Njegovo kraljevsko visočanstvo.

