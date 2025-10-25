Slušaj vest

Britni Spirs se našla u centru nove medijske oluje nakon što je njen bivši muž, Kevin Federlajn, u svojim memoarima „Mislili ste da znate“ izneo šokantne tvrdnje o njenom ponašanju tokom trudnoće i dojenja njihova dva sina, Šona Prestona (20) i Džejdena Džejmsa (19).

Kevin Federlajn, Britni Spirs
Kevin Federlajn, Britni Spirs Foto: Regency Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Federlajn (47) opisuje kako su mu se prvi alarmni signali oglasili u glavi kada je Spirs pila alkohol tokom trudnoće dok je bila na lekovima.

Ta mešavina... bila je opasna. Iskreno, potpuno neodgovorno. Nekoliko čaša vina joj se činilo kao cela flaša zbog lekova koje je uzimala“, piše Federlajn.

Incident koji je sve promenio

Prema njegovim rečima, situacija je eskalirala u oktobru 2006. na promociji njegovog albuma. Prema Federlajnu, Spirs se neočekivano pojavila sa prijateljicom glumicom i koristila kokain, dok je trebalo da bude kod kuće i brine o Džejdenu, koji je imao samo šest nedelja.

Federlajn je bio zabrinut za bezbednost dece jer je Spirs u to vreme dojila oba svoja sina.

Pogledajte u galeriji fotografije Birtni Spirs sa sinovima:

Britni Spirs sa sinovima Šon Prestonom (20) i Džejdenom Džejmsom (19). Foto: Matt Carrington / Pacific coast news / Profimedia, TWITTER / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Mogli su unapred da izmuze mleko kako bi ga baka mogla nahraniti“, dodaje on.

Incident je kulminirao ljutitom reakcijom Spirs i prosipanjem pića u Federlajnovo lice, što je njen bivši muž opisao kao „kap koja je prelila čašu“ i okidač za njihov raskid.

Spirs odgovara na optužbe

U svojoj autobiografiji iz 2023. godine, „Žena u meni“, Spirs tvrdi da nikada nije imala problem sa alkoholom i da je jedini lek koji je koristila bio Aderal.

Njen predstavnik je kritikovao Federlajninu odluku da objavi knjigu u izjavi za časopis PEOPLE:

Kevin Federlajn, Britni Spirs
Kevin Federlajn, Britni Spirs Foto: Paul Fenton / Zuma Press / Profimedia

Svaki pokušaj Kevina i drugih da profitiraju od njene priče dolazi nakon što su isplate izdržavanja završene. Sve što Britni želi je dobrobit svoje dece, Šona Prestona i Džejdena Džejmsa.“

Britni je takođe otvoreno govorila o svom odnosu sa bivšim mužem i sinom na svojoj X platformi (ranije Tviter):

„Stalno kritikovanje od strane mog bivšeg muža je izuzetno bolno i iscrpljujuće. Oduvek sam se borila da imam život sa svojim dečacima. Nažalost, oni su svedoci nedostatka poštovanja mog oca prema meni. Od sada ću ja određivati kada sam dostupna.“

Britni Spirs zabrinuta u automobilu
Britni Spirs Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Spirs je jasno stavila do znanja da priča koju Federlajn priča u knjizi puni njegove džepove, dok je ona jedina koja pati od posledica tabloidnog senzacionalizma.

„Oduvek sam volela svoju decu i niko ne bi trebalo da sumnja u moju inteligenciju i posvećenost privatnom životu. Kažem ovo zato što mi je dosta.“

Kevin Federlajn, Britni Spirs

