Slušaj vest

Španska policija vodi istragu zbog mogućeg ubistva nakon što je osnivač prodavnice Mango, Isak Andik, 14. decembra 2024. poginuo u padu s litice tokom planinarenja u masivu Monserat kraj Barselone.

Njegov sin, Džonatan Andik (44), koji je bio sa ocem na stazi, zvanično je pod istragom (status osumnjičenog) zbog sumnje na moguće ubistvo. Istraga je pod sudskom tajnom, direktnih dokaza protiv Džonatana trenutno nema, ali se proveravaju kontradiktornosti u iskazima i sadržaj njegovog mobilnog telefona.

Džonatan Andik Foto: Lorena Sopena / AFP / Profimedia

Kako je priča počela?

Smrt je isprva tretirana kao nesrećan slučaj na, prema lokalnim medijima, ne naročito opasnoj deonici staze. Međutim, u septembru 2025. sud je Džonatanu promenio status iz svedoka u osumnjičenog i otvorena je istraga mogućeg krivičnog dela ubistva. Policija i pravosuđe Katalonije ne komentarišu detalje zbog tajnosti postupka.

U saopštenju porodice stoji da se neće javno oglašavati povodom smrti Isaka Andika dok traje istraga, ali da veruju kako će postupak potvrditi Džonatanovu nevinost. Isto prenose i međunarodne agencije i španski mediji.

Ko su Andikova deca i kako je raspoređeno nasledstvo?

Nakon očeve smrti, troje dece preuzelo je porodičnu strukturu vlasništva i upravljanja:

Džonatan Andik postao je potpredsednik Upravnog odbora Manga. Džonatan vodi i porodične holdinge Mango MNG Holding SAU i Punta Na Holding SA. U junu 2025. povukao se iz operativne uloge direktora linije Mango Man kako bi se fokusirao na upravljanje imovinom.

Isak Andik Foto: Lorena SopÃªNa / Zuma Press / Profimedia

Džudit Andik (41) je potpredsednica Mango MNG Holding SAU i ovlašćena lica u Punta Na. Karijeru je gradila unutar brenda, a poslednjih godina bavi se upravljanjem imovinom (asset management).

Sara Andik (28) je potpredsednica Mango MNG Holding SAU, sekretar Punta Na Holding SA, sa zaduženjem za nekretnine.

Prema katalonskim izvorima, nasledstvo se raspoređuje među troje dece, dok se upravljačka uloga dodatno odvojila od svakodnevnog menadžmenta kompanije. Toni Ruiz, dugogodišnji generalni direktor, postao je i predsednik Upravnog odbora, dok Džonatan ostaje potpredsednik.

Mango, koji je Isak Andik pokrenuo 1984. u Barseloni, izrastao je u jednu od najvećih evropskih modnih kuća sa hiljadama prodavnica u više od stotinu zemalja. Isak Andik, rođen u Istanbulu 1953. godine u sefardskoj jevrejskoj porodici, doselio se u Kataloniju krajem 1960-ih i započeo karijeru od uličnih štandova do globalnog brenda.

Dodatnu sumnju da Džonatan ima veze sa očevom smrću izazvalo je i svedočenje Estefanije Knut, profesionalne golferke i partnerke preminulog Andika, koja je opisala loše odnose između oca i sina.