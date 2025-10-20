Slušaj vest

Glumac Miloš Biković odlučio je da sa suprugom Ivanom i sinom Vasilijem provede odmor na egzotičnoj destinaciji – ovog puta izbor je pao na Maldive.

Na svom Instagram profilu, Biković je podelio nekoliko trenutaka iz porodične svakodnevice na tropskom raju. U jednom kadru pozira na peščanoj plaži zagrljen sa Ivanom, dok oboje zrače osmesima i opuštenošću. U drugom, mali Vasilije radoznalo istražuje okolinu igrajući se sa suncobranom, ostavljajući utiske dečje radosti u toplom pesku.

Glumac je zabeležio i simpatičan detalj – otiske porodičnih stopala u pesku, simbolično obeležavajući zajednički trenutak. Pored toga, otkrio je i da uživaju u lokalnim gastronomskim specijalitetima, čime je dočarao potpun ugođaj odmora na rajskoj destinaciji.

Pogledajte u galeriji fotografije Bikovića na Maldivima sa porodicom:

1/6 Vidi galeriju Miloš Biković na Maldivima sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/bikovic

- Prsti u pesku i beskrajna potraga za rupicama u pesku gde su se sakrile neke krabe… neobjašnjiva želja da se bacaju kamenčići u bazen (Vasilijeva ne moja) ustajanje u pet i mango kao otkriće. Tako nekako - napisao je glumac.

Inače, Miloš godinama živi na relaciji Srbija - Rusija, i svojevremeno je istakao da svoj život bez putovanja ne bi mogao da zamisli.

Klikom na link pogledajte kako je Miloš uživao sa porodicom na Kipru.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković u emisiji "PopTok".

Bonus video: Miloš Biković o ulozi u filmu "Izolacija"