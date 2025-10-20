Slušaj vest

Riko Rodrigez, nekadašnji mali Meni iz „Moderne porodice“ (Modern Family), danas je 27-godišnjak s bogatom karijerom, privatnim životom daleko od očiju javnosti i statusom jednog od najuticajnijih tinejdžera svog vremena.

Riko je publici ostao u pamćenju kao simpatični Meni Delgado, a teško je poverovati da sada već ima 27 godina. U seriju je ušao sa samo 10 godina, a danas ga je gotovo nemoguće prepoznati - nosi bradu i dužu kovrdžavu kosu.

Riko Rodrigez Foto: Bob D'Amico / Hollywood Archive / Profimedia

Njegova glumačka karijera donela mu je i značajnu finansijsku sigurnost, pa se procenjuje da danas vredi oko 12 miliona dolara. Pre tačno deset godina, ugledni časopis "Time" ga je uvrstio na listu „25 najuticajnijih tinejdžera“.

Zanimljivo je da ga gluma u početku uopšte nije zanimala, ali kada je čuo za lik Menija, odmah ga je osvojio. U prvim sezonama serije zarađivao je 75.000 dolara po epizodi, a ta cifra je kasnije porasla na 125.000.

U seriji mu je majku glumila atraktivna Sofija Vergara, a očinsku figuru tumačio je legendarni Ed O’Nil. Hemija sa kolegama nije ostala samo ispred kamera - i privatno su ostali bliski: redovno se čuju, druže i međusobno podržavaju.

Iako je odrastao pred kamerama, Riko svoj lični život drži podalje od očiju javnosti. Nikada nije javno predstavio devojku, niti je bio deo romantičnih skandala, što je prava retkost za mladu zvezdu njegovog kalibra. Njegov ljubavni život ostaje tajna, što dodatno podstiče znatiželju obožavalaca.

Riko Rodrigez danas Foto: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Posebno je vezan za svoju porodicu, a najveći oslonac bio mu je otac Roj, koji je preminuo 2017. godine. Riko često objavljuje emotivne poruke u njegov spomen i pokazuje koliko mu je porodica važna.

Zanimljivo je da je veliki fan WWE rvanja, a jednom je izjavio da mu je san da postane komentator u WWE-u. Još kao tinejdžer napisao je autobiografsku knjigu „Reel Life Lessons... So Far“, u kojoj je podelio iskustva sa snimanja i lekcije koje je naučio kao dečji glumac.

Iako se trenutno ne bavi aktivno glumom, povremeno učestvuje u manjim projektima, dok ostatak vremena posvećuje sebi i ljudima koji su mu važni. Na društvenim mrežama je aktivan, ali umereno - uglavnom deli porodične trenutke i pozitivne poruke.

Riko se možda povukao iz centra pažnje, ali je ostao u srcima publike koja je uz njega odrasla gledajući „Modernu porodicu“.