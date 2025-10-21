Slušaj vest

Supruga poznatog glumca Andrije Miloševića, Aleksandra Tomić, nasmejala je pratioce objavom na Instagramu u kojoj je otkrila kako njen suprug podnosi prehladu.

Na fotografiji koju je podelila, Andrija leži na krevetu zamotan u ćebe, vidno iscrpljen zbog gripa. Iako nema temperaturu, Aleksandra je kroz šalu opisala da se ponaša kao da mu je veoma teško.

"Ima kijavicu bez temperature, hoda po kući kao da umire i to kad uopšte smogne snage da ustane iz kreveta. Jauci su dosta dramatični. Što kaže Borka Tomović, ne znamo da li će preteći", napisala je Andrijina supruga sa kojom ima sina.

Andrija Milošević ima grip
Andrija Milošević ima grip Foto: printscreen/instagram/_djeda_

Objava je brzo izazvala niz duhovitih komentara na mrežama, a mnogima je posebno bilo zanimljivo to što je glumac ofarbao kosu u plavo.

Podsetimo, Andrija Milošević i Aleksandra Tomić 25. februara 2022. godine dobili su sina Relju, koji je postao centar njihovog sveta. Aleksandra je svojevremeno za Blic govorila o sinu i otkrila na koga mališan liči.

"Andrija me i dalje više zasmejava, to je njegov poziv da zasmejava ljude. Sin već sada pokazuje šmiranske namere. Sin je moja kopija, liči na mene", izjavila je.

(Kurir.rs/Mondo)

