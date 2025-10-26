Slušaj vest

Ime Serafim von Habsburg-Lotringen odjekuje Nemačkom, a ovaj 22-godišnji potomak slavne carice Sisi preko noći je postao internet zvezda. Nakon što je snimio svoj radni dan dok je radio kao konobar na Oktoberfestu, mladi plemić proglašen je "najlepšim muškarcem festivala", a britanski časopis Tatler svrstao ga je među zvezde u usponu evropske plemićke scene.

- Sasvim običan radni dan sam objavio na TikTok-u, ništa posebno, samo stvari koje sam svakodnevno radio. Nakon dva dana video je imao preko dva miliona pregleda, a ljudi su odjednom počeli da pričaju o mom izgledu, rekao je za Tatler za lepog potomka carice Sisi, koji mu je nedavno posvetio i fotoreportažu snimljenu upravo na Oktoberfestu.

Stekao popularnost preko noći

Popularnost na TikTok-u pokrenula je lavinu medijskog interesovanja, a obožavaoci iz cele Evrope stizali su da vide mladića o kojem svi pričaju.

- Bilo je neverovatno, ali i ludo. Dolazili su iz Kelna, Berlina, putovali autobusom samo da bi se fotografisali sa mnom, dodaje da su stizali i obožavaoci iz Austrije, Italije, Poljske, Češke i Francuske.

Rođen i odrastao u Minhenu, Serafim slobodno vreme provodi vozeći motocikl, skijajući i vežbajući u teretani.

- Za mene je najvažnije što čovek ima svoje telo. To je prvo što dobiješ i poslednje što ti zemlja može oduzeti, objašnjava mladi plemić, koji je nedavno zaprosio svoju devojku Selinu.

Bio je i buntovnik

Nakon što se sa 18 godina odselio od kuće kako bi studirao fitnes, priznao je da je imao buntovnu fazu.

- Bilo je nekoliko godina kada sam bio mali buntovnik. Bio sam vrlo tradicionalno vaspitan i želeo sam da iskusim život i živim ga na svoj način, rekao je.

Njegov život, sudeći po Instagramu, predstavlja kombinaciju plemićkog nasleđa i svakodnevnih aktivnosti. Serafim izuzetno ceni svoje slavno nasleđe. Njegov deda Stefan, pripadnik mađarske loze Habsburgovaca, odrastao je u dvorcu i imao je smeđeg medveda kao kućnog ljubimca.

- Kada je počeo rat, morali su da pobegnu. Dok je još bio živ, pričao mi je da su sve spakovali i ušli u stari Mercedes kako bi napustili zemlju, priča Serafim.

Ponosan na caricu Sisi

Posebno je ponosan na svoju najpoznatiju pretkinju, austrijsku caricu Elizabetu, poznatiju kao Sisi.

- Mislim da sam joj prilično sličan, nije bila savršeno prikladna kraljica. Bila je vrlo ekstravagantna. Radila je stvari na svoj način. I ja to radim. Bila je buntovnica, prava buntovnica, a mnogi ljudi ne znaju da je bila tetovirana, ispričao je.

Carica Sisi je, naime, 1888. godine, kada je imala 51 godinu, tetovirala sidro na levom ramenu. No, ne povezuju ih samo tetovaže. Baš kao i za Sisi, i za Serafima je zdravlje od presudnog značaja.

- Imala je svoju teretanu u sobi i svakodnevno vežbala po mnogo sati samo da bi održala figuru. Za mene je to vrlo inspirativno. Veoma sam ponosan što sam u srodstvu s njom, istakao je.

