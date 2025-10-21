Slušaj vest

Princ Endrju već više od 20 godina živi u raskošnoj rezidenciji Royal Lodge u Vindsoru praktično bez plaćanja stanarine, zahvaljujući simboličnom najmu. Iako je uložio milione u obnovu, javnost se i dalje pita kako finansijski može da priušti život u ovom luksuznom imanju, posebno u svetlu njegovih finansijskih problema i nedavnih skandala.

Prema otkrivenim zvaničnim dokumentima najma, princ Endrju je 2003. godine uplatio milion funti kako bi dobio 75-godišnju koncesiju na imanje i dodatno je uložio najmanje 7,5 miliona funti u renoviranje koje je završeno 2005. godine. Od tada plaća simboličnu stanarinu od "jednog zrna bibera godišnje", što je pravni izraz za simbolični iznos koji se koristi da bi ugovor bio pravno valjan. Zauzvrat, više nije obvezan da plaća punu tržišnu najamninu, procenjenu na 260.000 funti godišnje.

Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ugovor takođe propisuje da, ako bi princ Endrju odlučio da odustane od prava na korišćenje imanja pre isteka ugovora 2078. godine, The Crown Estate je dužan da mu isplati oko 558.000 funti odštete.

Bezuspešna uveravanja

Kralj Čarls već godinama pokušava da ubedi brata da se iseli iz 30-sobne vile i preseli u manju nekretninu, kao što je Frogmore Cottage, koji su nedavno napustili princ Hari i Megan Markl. Ipak, Endrju, sada 65-godišnjak, tvrdi da ima neupitan ugovor o zakupu koji mu omogućava ostanak sve dok poštuje uslove održavanja imanja. Kralj nema zakonsko pravo da ga izbaci.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Finansijski problemi

Endrju se već dugo suočava s finansijskim problemima. Navodi se da nije nasledio značajnu svotu ni od kraljice Elizabete II ni od kraljice majke, a od prošle godine ne prima kraljevsku apanažu, već živi od vojne penzije od oko 20.000 funti godišnje. Ipak, njegovi godišnji troškovi za održavanje imanja i ličnu bezbednost prema procenama premašuju tri miliona funti.

Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Otkriće da je godinama živeo gotovo besplatno izazvalo je novi talas besa javnosti i parlamentaraca koji zahtevaju veću transparentnost, te zakonsko oduzimanje njegovih titula. Iako je prošle nedelje dobrovoljno odbacio sve titule, uključujući onu vojvode od Jorka, još uvek formalno zadržava status princa prema povelji iz 1917. godine.

Novi skandal stigao je u trenutku kad su memoari Virdžinije Džufre, žrtve Džefrija Epstajna, objavljeni. Ona ponovo iznosi optužbe protiv princa, koje on kategorički odbacuje.

Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Royal Lodge, smešten usred Windsor Great Parka, prostire se na 40 hektara i ima 30 soba, kao i pomoćne objekte i smeštaj za osoblje policijske zaštite. Trošak njegove održivosti opisan je kao "rupa bez dna", a i bivša supruga Sara Ferguson i princ morali su sami da finansiraju veliki deo troškova.

Nije poznato da li će kralj Čarls ponovo pokušati da ubedi princa da se preseli u manju rezidenciju, ali otkriće ugovora iz 2003. potvrđuje da će princ Endrju, zakonski gledano, ostati u Royal Lodge-u još decenijama, i to gotovo besplatno.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Šta je Čarls rekao Vilijamu u trenutku kada ga je prestolonaslendik poljubio na krunisanju