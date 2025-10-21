Slušaj vest

Diznijeva zvezda Govardhan Asrani, najpoznatiji po svojoj ulozi u hindskom sinhronu animiranog filma "Kralj lavova", preminuo je u 80. godini života.

Ovaj indijski glumac i reditelj preminuo je u ponedeljak nakon duže bolesti, potvrdio je njegov menadžer, iako uzrok smrti još uvek nije zvanično objavljen.

Menadžer Asranija, Babubai Tiba, izjavio je: „Asrani je preminuo danas u 15 časova u bolnici Arogja Nidi u Džuhuu. Iza sebe je ostavio suprugu, sestru i sestrića.“

Govardhan Asrani Foto: Printscreen/Instagram/asraniofficial

Više od 50 godina u indijskoj kinematografiji

Karijera Govardhana Asranija u Bolivudu trajala je više od pet decenija. Među mlađom publikom bio je naročito poznat po tome što je pozajmio glas liku Zazu u hindskom sinhronu Disnijevog filma Kralj lavova.

Počast fanova i kolega

Brojni obožavaoci oprostili su se od legende putem društvenih mreža. Jedan od njih je na Instagramu napisao: „Hvala ti što si nas terao da se smejemo i plačemo. I što si nam pokazao istinu da je sve samo trenutak.“

Govardhan Asrani Foto: Printscreen/Instagram/asraniofficial

Drugi je istakao: „Hindska kinematografija izgubila je dragulj. Asranijeve uloge u filmovima Šolej i Čupke čupke zauvek će ostati upamćene. Njegov komični tajming bio je neprevaziđen.“

Treći je naglasio: „Zaista je tužno izgubiti takvu legendu. Više od 350 filmova i pet decenija radosti koju je donosio milionima. Njegov rad sa rediteljima poput Hrišikeša Mukerdžija i ona nezaboravna uloga zatvorskog čuvara u Šoleju pamtiće se zauvek. Indijska kinematografija izgubila je jednog od svojih najvećih komičnih glumaca.“

