Umrla zvezda Diznijevih filmova: "Kralj lavova" preminuo u 80. godini
Diznijeva zvezda Govardhan Asrani, najpoznatiji po svojoj ulozi u hindskom sinhronu animiranog filma "Kralj lavova", preminuo je u 80. godini života.
Ovaj indijski glumac i reditelj preminuo je u ponedeljak nakon duže bolesti, potvrdio je njegov menadžer, iako uzrok smrti još uvek nije zvanično objavljen.
Menadžer Asranija, Babubai Tiba, izjavio je: „Asrani je preminuo danas u 15 časova u bolnici Arogja Nidi u Džuhuu. Iza sebe je ostavio suprugu, sestru i sestrića.“
Više od 50 godina u indijskoj kinematografiji
Karijera Govardhana Asranija u Bolivudu trajala je više od pet decenija. Među mlađom publikom bio je naročito poznat po tome što je pozajmio glas liku Zazu u hindskom sinhronu Disnijevog filma Kralj lavova.
Počast fanova i kolega
Brojni obožavaoci oprostili su se od legende putem društvenih mreža. Jedan od njih je na Instagramu napisao: „Hvala ti što si nas terao da se smejemo i plačemo. I što si nam pokazao istinu da je sve samo trenutak.“
Drugi je istakao: „Hindska kinematografija izgubila je dragulj. Asranijeve uloge u filmovima Šolej i Čupke čupke zauvek će ostati upamćene. Njegov komični tajming bio je neprevaziđen.“
Treći je naglasio: „Zaista je tužno izgubiti takvu legendu. Više od 350 filmova i pet decenija radosti koju je donosio milionima. Njegov rad sa rediteljima poput Hrišikeša Mukerdžija i ona nezaboravna uloga zatvorskog čuvara u Šoleju pamtiće se zauvek. Indijska kinematografija izgubila je jednog od svojih najvećih komičnih glumaca.“
(Kurir.rs/DailyMail)
