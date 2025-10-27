Slušaj vest

Princeza Dajana bila je jedna od najzapaženijih članica kraljevskih porodica širom sveta i s pravom su je zvali "narodna princeza".

Sve što je radila, interesovalo je narodne mase širom sveta, od njenog privatnog života i odnosa sa tadašnjim suprugom do njene spoljašnjosti i "tajne" njene nege.

A iako je bila prirodna lepotica, imala je neke trikove "u rukavu", a ovo su neki od njih.

Pravilna rutina nege kože je obavezna

- Imala je neverovatnu kožu što je na kraju krajeva, može da bude i rezultat porodičnih gena - rekla je njena šminkerka Meri Grinvel za časopis Stylist.

Međutim, Dajana nikada nije zdravo za gotovo uzimala osnovu negu lica: čišćenje, toniranje, hidrataciju i nanošenje SPF-a svakodnevno.

Uvek se dovoljno naspavajte

Kvalitetan san je bio deo rutine lepote princeze Dajane.

- Nedostatak sna uzrokuje da koža izgleda bledo i umorno jer je cirkulacija poremećena - objašnjava poznata kozmetičarka Rene Rulo i dodaje:

- Važno je dobro se naspavati jer nedostatak sna takođe izaziva stres, što može pogoršati sva stanja kože. Zaključak: Kada ste umorni, tako i izgledate! -

Umerenost je ključ

- Nakon što sam počela da radim sa njom, Dajana je sve radila umereno. Smanjila je konzumiranje alkohola tako da joj je koža bila 100 posto čista. Ako pušite, pijete ili radite bilo šta preterano, uništićete svoju najvažniju lepotu – svoju kožu. - ispričala je Meri.

Napravite prepoznatljiv izgled svog mejkapa

- Uvek smo počinjale sa hidratantnom kremom, pa puderom koji je tačno odgovarao tonu njene kože, a zatim smo koristile korektor da podignemo područje oko očiju - pričala je Meri.

- Maskara – što je poklon od svih poklona – i boja karmina koja odgovara njenom raspoloženju tog dana.-

Nikada ne nosite ajlajner koji odgovara vašoj prirodnoj boji očiju

Princeza Dajana je često nosila plavi ajlajner. Ili je barem to radila pre nego što je upoznala Meri Grinvel.

- Plave oči nikada ne bi trebalo da nose plavu olovku ili senku – to zamagljuje pogled! - kaže ona.

Nanosite maskaru od korena nagore

- Uvek sam je učila da se pobrine – kada sama nanosi maskaru – da pokrije i koren trepavica - objašnjava ona.

Nikada ne izlazite iz kuće a da niste stavili parfem

- Ona je uvek, uvek, uvek nosila parfem, što je ogromna stvar u životu žene. To je neka vrsta završnog dodira lepote, izaći mirišući božanstveno, šik i individualno- pričala je Meri.

Rizikujte sa kosom

Godine 1990, na snimanju sa časopisom Vogue i fotografom Patrikom Demaršelijeom, princeza Dajana je zamolila frizera Sema Meknajta da uradi nezamislivo – da joj ošiša svu kosu.

U oštroj suprotnosti sa dugom i voluminoznom kosom iz 80-ih, njen stil je bio više sportski i androgen. I znate šta? Tako je zamišljamo i danas.

