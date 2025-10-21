Slušaj vest

Britni Spirs ponovo je izazvala zabrinutost među svojim obožavaocima nakon najnovije objave na društvenim mrežama, u kojoj se osvrnula na svoje fizičko i mentalno zdravlje. Njene reči usledile su nakon što se nedavno suočila s komentarima bivšeg supruga Kevina Federlajna.

Iako je pevačica više puta negirala takve tvrdnje, njena objava od 20. oktobra, uz fotografiju na kojoj jaše konja, pokrenula je novu lavinu reakcija. U dugačkom opisu govorila je o traumatičnom iskustvu koje je opisala na kraju svoje knjige.

- Imala sam traumatično iskustvo, kao što neki od vas znaju, kada četiri meseca nisam imala svoja privatna vrata i bila sam ilegalno prisiljena da ne koristim svoja stopala ni telo da bih otišla bilo gde, napisala je Spirs.

Bolna sećanja

Dodala je da mnoge detalje još uvek nije podelila sa javnošću.

- Verujte mi, mnogo toga nisam podelila u svojoj knjizi i još uvek postoje stvari koje sam u ovom trenutku sakrila jer su neverovatno bolne i tužne.

Spirs je objasnila kako se osećala tokom tog perioda, osvrćući se na svoje plesne video snimke koji su često predmet rasprava.

- Osećam da su logika i svesnost u mom telu kao jedno 100 posto ubijene i uništene, nisam mogla da plešem ni da se krećem pet meseci… U svakom slučaju, znam da su moje objave i ples izgledali glupo, ali su me podsetili kako je to leteti…“

"Oduzeli su mi krila"

Njena ispovest kulminirala je šokantnom tvrdnjom.

- Osećam se kao da su mi krila oduzeta i da mi se oštećenje mozga desilo davno, 100 posto… Naravno da sam prevazišla to mučno razdoblje u svom životu i blagoslovena sam što sam živa…

Osvrnula se i na surove komentare s kojima se suočava.

- Ljudi su neverovatno surovi… Do danas nisam letela kao ranije, mislite li da bih, ako odem u Vatikan, tamo mogla da pronađem nešto prilično zanimljivo?

Ranije tvrdnje o oštećenju nerava

Ovo nije prvi put da Spirs govori o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2022. godine otkrila je da pati od oštećenja nerava i utrnulosti.

- Budim se otprilike tri puta nedeljno u krevetu i ruke su mi potpuno utrnule… Nervi su sićušni i osećam trnce i iglice s desne strane tela, puca mi vrat, a deo koji najviše boli je slepoočnica. Peče i zastrašujuće je, rekla je tada u videu na Instagramu.

Tada je te probleme pripisala boravku u ustanovi za mentalno zdravlje 2019. godine, gde je, kako tvrdi, smeštena protiv svoje volje dok je bila pod starateljstvom. Za sada nije jasno da li je njena najnovija izjava o „oštećenju mozga“ povezana s ranijim tvrdnjama o oštećenju nerava.

Pogledajte video: Bizaran ples Britni Spirs