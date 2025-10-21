Slušaj vest

Bivši supružnici, Sara Ferguson i princ Endrju, i dalje žive u Royal Lodge-u u Vindsoru. Međutim, u britanskim krugovima se sve glasnije govori da princ Vilijam razvija plan da ih iseli iz raskošne rezidencije dodeljene iz kraljevske milosti, što dodatno pojačava pritisak na njihove finansije.​

Prema navodima britanskih medija, pronalaženje načina na koji će pokrivati sve veće troškove mogao bi da postane ključan izvor napetosti, naročito sada kad su oboje, nakon odluka kralja, ostali bez oslonca u službenim ulogama i prihodima povezanim s dvorskim statusom.​

Princ Endrju i Sara Ferguson žive u istoj kući iako su razvedeni Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U pozadini drame stoji potvrda Scotland Yarda da "aktivno" razmatra tvrdnje kako je princ Endrju zatražio od policijskog telohranitelja, plaćenog javnim novcem, da "iskopa prljavštinu" o Virdžiniji Džufre, prenose britanski mediji. U mejlovima koji su dospeli u javnost spominje se kako je princ dostavio datum rođenja i broj socijalnog osiguranja Džufre, podatke za koje se pretpostavlja da su potekli od Džefrija Epstajna.​

Foto: AP, AP/Andy Kropa, EPA-EFE/WILL OLIVER

Tajna finansiranja

"Ferdži će reći bilo šta da spasi svoju kožu, ali njena sudbina je čvrsto vezana za Endrjuovu", izjavio je izvor za Daily Mail, uz ocenu da su reputacijske i poslovne štete već uznapredovale. Isti izvor tvrdi kako njena karijera autorke dečjih knjiga trpi zbog dugotrajnog prijateljevanja i finansijskih veza s Epstajnom, što dovodi u pitanje i druge komercijalne prilike.​

Kraljevski biograf Endrju Louni smatra da će se pojaviti još otkrića o navodima povezanim s odnosom princa Endrjua i Virdžinije Džufre, te da je "ovo tek početak kraja za porodicu Jork". Tu tezu podržavaju i nedavno objavljeni mejlovi koji sugerišu da je Epstajn tajno finansirao Saru Ferguson tokom petnaest godina.​

Sara Ferguson na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako dele istu adresu, Endrju i Sara navodno žive na suprotnim krajevima prostrane kuće s 30 soba, što dodatno ilustruje zategnute odnose i različite interese u trenutnoj krizi.

Kao jedan od mogućih izlaza za vojvotkinju spominje se visoko honoriran pokajnički intervju za neki "mekši" TV format, vrlo verovatno u Americi, kako bi izbegla ponavljanje kontroverznog Endrjuovog nastupa u emisiji "Newsnight", koji je svojevremeno produbio reputacijsku štetu., piše Tportal.

