Jedan od najvećih muzičara svih vremena još za života se suočavao sa bezbroj optužbi na svoj račun, a među njima je i, reklo bi se večito, pitanje – ko je biološki otac njegove dece? Iako vatrene pristalice nenadmašog kralja popa i dalje tvrde da su takve polemike apsolutno nepotrebne, britanski glumac Mark Lester, njegov nekadašnji prijatelj i kum, godinama ubeđuje svet da su deca Majkla Džeksona zapravo – njegova.

Majkl Džekson Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Da li vam Paris Džekson liči na ovog čoveka? Ili njena braća Princ i Blanket (Bigi)? Nemaju baš ništa zajedničko, odsečno tvrde fanovi pokojnog kralja popa. Oni koji priču posmatraju sa strane, objektivnije, kažu da deca Majkla Džeksona nemaju mnogo zajedničkih crta lica ni sa slavnim muzičarem, mada poslednjih godina života ni on sam nije ličio na sebe. Možda su "povukli" na majke, medicinsku sestru Debi Rou, koja je na svet donela Paris i Princa, i neidentifikovanu ženu koja mu je rodila mlađeg sina?

Mark Lester Foto: AP

Međutim, Mark Lester (67), britanski glumac, veruje da su svi oni, zapravo, njegovi. S tom pričom izašao je u javnost 2009, nekoliko meseci posle Majklove smrti. Svojevremeno su bili bliski prijatelji, družili su se tri decenije, čak mu je krstio sve troje dece, a onda mu je, odjednom, bilo zabranjeno da ih viđa.

Foto: AP

Razočaran zbog takvog razvoja situacije, Lester je ispričao novinarima kako ga je Majkl godinu dana pre nego što se rodilo prvo dete, Princ Džekson, zamolio da donira spermu. To je, kako je rekao, i učinio, na jednoj klinici u Londonu. No, porodica pokojnog muzičara odmah je angažovala pravni tim, koji je sve negirao uz obrazloženje da su "Lesterove reči još jedna nedokazana i besmislena tvrdnja bez zakonske osnove".

Princ Džekson se verio Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Dok je kralj popa bio živ, glumac je često boravio na njegovom imanju Nedođija. Dovodio bi i svoje četvoro dece, koja su se družila sa Džeksonovima, čak su zajedno provodili vikende i raspuste. A onda je sve prestalo.

Mark Lester, koji se proslavio ulogom u dečjem mjuziklu "Oliver", a osamdesetih odustao od glume i počeo da se bavi akupunkturom, ističe da nije razmišljao o doniranju dok je Majkl još bio na ovom svetu. Potpuno je zaboravio na to. Tek kada je pevač umro, i kako su deca rasla, primetio je sličnost između njih: "Moja ćerka Olivija liči na Paris, a Prins jako podseća na mene iz mlađih dana, što mi i drugi često govore".

Paris Džekson Foto: Printscreen/Instagram/prince.paris.bigi

Rekao je i da će uraditi DNK test, ali samo ako to podrže deca Majkla Džeksona. "Ne bih ništa radio bez njihove dozvole. Ako budu hteli, nema problema". Dodao je i da je "njihov otac bio divan i brižan, da je vodio računa o njima i da se uvek trudio da ih zaštiti od svega".

Tokom mučnog procesa koji je protiv pop ikone vođen 2005. godine zbog navodnog zlostavljanja najmlađih, Lester je branio svog prijatelja i čvrsto stajao na njegovoj strani. "Te optužbe su odvratne!", govorio je, uveren da Džekson ni za šta nije kriv.

Blanket Džekson Foto: IXOLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Mark nije prva osoba koja tvrdi da je otac dece nenadmašnog umetnika. I Arnold Klajn, Majklov lični lekar, svojevremeno je rekao da bi mogao biti da bude otac Paris i Princa, jer je, takođe, donirao spermu za popularnog pevača. A njega odavno nema, da kaže bilo šta u svoju obranu...

