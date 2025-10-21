Slušaj vest

Holi Hagan, bivša zvezda rijalitija "Geordie Shore", obavestila je svoje pratioce na Instagramu o tragičnom gubitku svoje 19-godišnje sestre Darsi Rouz. U emotivnoj objavi, koja je postavljena u utorak, Holi je podelila duboku tugu svoje porodice, rekavši da su "istraumirani u svakom smislu te reči."

Objavljeni emotivni detalji o poslednjim trenucima

U postu, Holi je podelila da je Darsi preminula mirno, držeći je za ruku, u okruženju porodice i njenih najboljih prijatelja. Takođe je napomenula da njena sestra "nikada nije osetila bol."

- Sa neizmernom tugom i žalosti, naša beba, moja sestra Darci Rose, preminula je mirno, držeći moju ruku, okružena porodicom i njenim najboljim prijateljima. Nikada nije osetila bol, napisala je Holi.

Poslednja četiri dana: "Traumatično iskustvo"

Holi je opisala poslednja četiri dana kao "nešto što nijedna porodica ne bi trebalo da prođe". Iako je rekla da će jednog dana podeliti priču o Darsi, trenutno je zamolila javnost da poštuje njenu privatnost dok se ona i njena porodica suočavaju s gubitkom.

- Jednog dana podelićemo Darsinu priču. Ali za sada vas molim da poštujete našu privatnost i dozvolite nam da obradimo ono što se desilo, dodala je.

Zahvalnost zdravstvenim radnicima

Holi se zahvalila ekipi hitne pomoći i medicinskom osoblju Manchester Royal Infirmary, koji su, kako je rekla, dali Darsi "najbolju šansu." Takođe je izrazila zahvalnost što je imala priliku da bude uz svoju sestru i do poslednjeg trenutka.

Holi Hagan tuguje zbog smrti svoje mlađe sestre Darsi Foto: Printscreen/Instagram/hollyhaganblyth

- Zahvaljujem neverovatnoj ekipi hitne pomoći i svima u Manchester Royal Infirmary ASE & ICU što su dali mojoj sestri apsolutno najbolju šansu. Zbog vas smo imali priliku da držimo njenu ruku, pomazimo je po kosi i osetimo kako joj srce kuca poslednji put. Zauvek ćemo biti zahvalni na načinu na koji ste se brinuli o njoj i nama kroz ovaj nezamisliv proces.

Podrška porodici i javni nastupi

Holi je takođe objasnila da će nastaviti da radi kako bi se pobrinula za finansijsku sigurnost svoje porodice, dok su svi njeni objavljeni postovi za tekući mesec unapred snimljeni i zakazani.

- Možda ne znam kako bih se ponašala tokom žalosti, ali zaista osećam da mi je Darsi dala ogromnu snagu i da nas sve čuva kao naš zaštitni anđeo, napisala je Holly.

Darsi i njen uticaj na život svoje porodice

Holi je podelila i lične uspomene na Darsi, govoreći o tome kako je sestra zaboravljala da isključi svetla, kako je ostavljala zamrzivač otvoren, i o tome kako je bila najbolja teta za sina Alfa-Džeksa, s kojim je provela čitav njegov rođendan na u dvorcu za skakanje.

- Ona je bila najbolja teta, Alfa-Džeks ju je obožavao. Provela je ceo njegov rođendan u dvorcu za skakanje sa njim, i to je uspomena koju ću zauvek čuvati, napisala je.

Darsi je planirala da se bavi socijalnim radom, jer je bila strastvena u pomaganju deci, a Holi je sigurna da ona sada pomaže svim bebama gore.

Dirljive poruke podrške

Nakon Holine objave, mnogi prijatelji i kolege su joj uputili reči podrške. Među njima su i njene kolege iz Geordie Shore-a, kao i poznati ljudi iz industrije zabave.

