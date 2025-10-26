Slušaj vest

Dženifer Lopez je gostovala u emisiji Hauarda Sterna, a pričali su o njenom ljubavnom životu. Pevačica je priznala da je teško održavati romantičnu vezu kada ste slavni. Kada ju je Stern upitao: "Misliš li da si ikada bila istinski voljena?", Lopez je zastala, prvo odgovorila s "ne", a zatim s "da", razmišljajući da li je ikada stvarno bila voljena.

"Ono što sam naučila jeste da nije stvar u tome da ja nisam vredna ljubavi", rekla je. "Stvar je u tome da oni nisu sposobni da vole". A ko su to "oni"? Donosimo podsetnik na najpoznatije veze u kojima je Dženifer Lopez bila tokom godina.

Dženifer Lopez je imala brojne i burne ljubavi

Ohani Noa

Ohani Noa i prvi muž Dženifer Lopez

Lopez je bila u braku s kubanskim konobarom od 1997. do 1998. godine, otprilike u vreme kada je njena karijera doživela veliki uspon zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu "Selena". Noa je kasnije postao model i glumac, a pokušao je i da objavi knjigu o njihovoj vezi, što je Lopez uspešno sprečila sudskom tužbom.

Šon Didi Kombs

S muzičkim mogulom bila je u turbulentnoj vezi od 1999. do 2001. godine, a bili su pod stalnim pritiskom medija. Lopez je stala uz njega nakon incidenta u njujorškom klubu koji se završio pucnjavom i u koji su bili uključeni Kombs, njegov telohranitelj i reper Šajni.

Paf Dedi i Dženifer Lopez

Iako je i ona bila privedena, optužbe protiv nje brzo su odbačene. Raskinuli su 2001, a kasnije je otkrila da je neverstvo odigralo ulogu u raskidu. "Bio je to prvi put da sam bila s nekim ko nije bio veran", rekla je za časopis "Vibe". "U toj vezi s Pafom neprestano sam plakala, bila luda i van sebe, to mi je ceo život bacilo u haos."

Kris Džad

Za svog bivšeg pratećeg plesača udala se 2001. godine. Džad je kasnije ispričao kako se njegov život promenio nakon što je odabran za plesača u njenom spotu "Love Don’t Cost A Thing".

Dženifer Lopez i Kris Džad

"Kada je Dženifer ušla, rukovali smo se i nekako se pogledali i tada sam pomislio: 'O moj Bože, oženiću se ovom ženom'", rekao je. Trudili su se da zadrže vezu privatnom, ali to je bilo gotovo nemoguće. Njihov brak okončan je 2003. godine, a u to vreme je Lopez već bila u vezi s Benom Aflekom.

Mark Entoni

Mark Entoni i Dženifer Lopez imaju blizance Emu i Maksa

Nakon raskida veridbe s Aflekom 2004. godine, Lopez je šokirala obožavatelje udajom za latino pevača i glumca Marka Entonija samo nekoliko meseci kasnije. Zajedno su sarađivali na muzici i glumili u filmu "El Cantante". 2008. godine su dobili blizance, Emu i Maksa. Rastanak su objavili 2011, a razvod je finalizovan 2014. godine.

Kasper Smart

Kasper Smart i Dženifer Lopez

Jedna od najdužih veza Dženifer Lopez koja se nije završila brakom bila je ona s plesačem i koreografom Kasperom Smartom. Bili su u vezi s prekidima od 2011. do 2016. godine, a Smart je o njoj uvek govorio samo najlepše. "Slatka je, duhovita, draga, opuštena i graciozna", rekao je jednom prilikom. "Ne možete da tražite ništa više. Predivna je". Njihov raskid navodno je bio prijateljski.

Aleks Rodrigez

Mnogi su verovali da je u legendarnom igraču bejzbola Lopez pronašla srodnu dušu. Započeli su vezu 2017. i činili su se kao savršen par, neprestano deleći zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Verili su se 2019. Međutim, u martu 2021. pojavile su se glasine o raskidu.

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez raskinuli su pre nego što se Džej Lo vratila Benu Afleku

Iako su to nakratko demantovali, mesec dana kasnije potvrdili su da su raskinuli veridbu. "Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se tome da tako i ostane", poručili su u zajedničkoj izjavi.

Ben Aflek

Na kraju, Lopez se vratila glumcu i reditelju Benu Afleku. Ubrzo nakon raskida s Rodrigezom, Aflek je viđen kako posećuje njen dom. Par, poznat kao Benifer, prvi put je bio u vezi i veren od 2002. do početka 2004, a njihov raskid bio je posledica ogromnog medijskog pritiska.

Godinama kasnije, ponovo su se spojili. Opet su se verili u aprilu 2022, a venčali su se u julu iste godine u Las Vegasu. Mesec dana kasnije, organizovali su raskošnu svadbenu proslavu na Aflekovom imanju u Džordžiji, okruženi porodicom i slavnim prijateljima. U februaru 2025. ponovo su se razveli. Podelili su imovinu prema predbračnom ugovoru i ostali u relativno dobrim odnosima.

