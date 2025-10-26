Slušaj vest

Dženifer Lopez je gostovala u emisiji Hauarda Sterna, a pričali su o njenom ljubavnom životu. Pevačica je priznala da je teško održavati romantičnu vezu kada ste slavni. Kada ju je Stern upitao: "Misliš li da si ikada bila istinski voljena?", Lopez je zastala, prvo odgovorila s "ne", a zatim s "da", razmišljajući da li je ikada stvarno bila voljena.

"Ono što sam naučila jeste da nije stvar u tome da ja nisam vredna ljubavi", rekla je. "Stvar je u tome da oni nisu sposobni da vole". A ko su to "oni"? Donosimo podsetnik na najpoznatije veze u kojima je Dženifer Lopez bila tokom godina.

dženifer lopez profimedia-1003706050.jpg
Dženifer Lopez je imala brojne i burne ljubavi Foto: Judy Eddy / INSTAR Images / Profimedia

Ohani Noa

Ohani Noa i Dženifer Lopez
Ohani Noa i prvi muž Dženifer Lopez Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Lopez je bila u braku s kubanskim konobarom od 1997. do 1998. godine, otprilike u vreme kada je njena karijera doživela veliki uspon zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu "Selena". Noa je kasnije postao model i glumac, a pokušao je i da objavi knjigu o njihovoj vezi, što je Lopez uspešno sprečila sudskom tužbom.

Šon Didi Kombs

S muzičkim mogulom bila je u turbulentnoj vezi od 1999. do 2001. godine, a bili su pod stalnim pritiskom medija. Lopez je stala uz njega nakon incidenta u njujorškom klubu koji se završio pucnjavom i u koji su bili uključeni Kombs, njegov telohranitelj i reper Šajni.

paf dedi dženifer lopez profimedia-0389140297.jpg
Paf Dedi i Dženifer Lopez Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Iako je i ona bila privedena, optužbe protiv nje brzo su odbačene. Raskinuli su 2001, a kasnije je otkrila da je neverstvo odigralo ulogu u raskidu. "Bio je to prvi put da sam bila s nekim ko nije bio veran", rekla je za časopis "Vibe". "U toj vezi s Pafom neprestano sam plakala, bila luda i van sebe, to mi je ceo život bacilo u haos."

Kris Džad

Za svog bivšeg pratećeg plesača udala se 2001. godine. Džad je kasnije ispričao kako se njegov život promenio nakon što je odabran za plesača u njenom spotu "Love Don’t Cost A Thing".

Kris Džad, Dženifer Lopez
Dženifer Lopez i Kris Džad Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Kada je Dženifer ušla, rukovali smo se i nekako se pogledali i tada sam pomislio: 'O moj Bože, oženiću se ovom ženom'", rekao je. Trudili su se da zadrže vezu privatnom, ali to je bilo gotovo nemoguće. Njihov brak okončan je 2003. godine, a u to vreme je Lopez već bila u vezi s Benom Aflekom.

Mark Entoni

Dženifer Lopez,Mark Entoni
Mark Entoni i Dženifer Lopez imaju blizance Emu i Maksa Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Nakon raskida veridbe s Aflekom 2004. godine, Lopez je šokirala obožavatelje udajom za latino pevača i glumca Marka Entonija samo nekoliko meseci kasnije. Zajedno su sarađivali na muzici i glumili u filmu "El Cantante". 2008. godine su dobili blizance, Emu i Maksa. Rastanak su objavili 2011, a razvod je finalizovan 2014. godine.

Kasper Smart

Dženifer Lopez i Kasper Smart
Kasper Smart i Dženifer Lopez Foto: Profimedia

Jedna od najdužih veza Dženifer Lopez koja se nije završila brakom bila je ona s plesačem i koreografom Kasperom Smartom. Bili su u vezi s prekidima od 2011. do 2016. godine, a Smart je o njoj uvek govorio samo najlepše. "Slatka je, duhovita, draga, opuštena i graciozna", rekao je jednom prilikom. "Ne možete da tražite ništa više. Predivna je". Njihov raskid navodno je bio prijateljski.

Aleks Rodrigez

Mnogi su verovali da je u legendarnom igraču bejzbola Lopez pronašla srodnu dušu. Započeli su vezu 2017. i činili su se kao savršen par, neprestano deleći zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Verili su se 2019. Međutim, u martu 2021. pojavile su se glasine o raskidu.

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez
Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez raskinuli su pre nego što se Džej Lo vratila Benu Afleku Foto: Profimedia

Iako su to nakratko demantovali, mesec dana kasnije potvrdili su da su raskinuli veridbu. "Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se tome da tako i ostane", poručili su u zajedničkoj izjavi.

Ben Aflek

Na kraju, Lopez se vratila glumcu i reditelju Benu Afleku. Ubrzo nakon raskida s Rodrigezom, Aflek je viđen kako posećuje njen dom. Par, poznat kao Benifer, prvi put je bio u vezi i veren od 2002. do početka 2004, a njihov raskid bio je posledica ogromnog medijskog pritiska.

U galeriji pogledajte Dženifer Lopez i Bena Afleka na nedavnoj premijeri filma:

Dženifer Lopez i Ben Aflek na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Godinama kasnije, ponovo su se spojili. Opet su se verili u aprilu 2022, a venčali su se u julu iste godine u Las Vegasu. Mesec dana kasnije, organizovali su raskošnu svadbenu proslavu na Aflekovom imanju u Džordžiji, okruženi porodicom i slavnim prijateljima. U februaru 2025. ponovo su se razveli. Podelili su imovinu prema predbračnom ugovoru i ostali u relativno dobrim odnosima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

