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Keri Fišer, legendarna princeza Leja iz „Ratova zvezda“, imala je život koji je bio sve osim bajke. Ćerka pevača Edija Fišera i glumačke dive Debi Rejnolds, odrasla je u senci Holivuda, u svetu sjaja, skandala i porodičnih lomova koji su oblikovali i razorili mnoge pre nje.

Njen otac napustio je majku kada je Keri imala samo dve godine i to zbog nikog drugog do Elizabet Tejlor, tadašnje najbolje prijateljice Debi Rejnolds. Bio je to jedan od najvećih skandala u zlatnom dobu Holivuda.

Sama Keri je kasnije taj događaj opisala s kroz brutalan humor:

- Moj otac je otrčao da uteši Liz jer je izgubila muža… Prvo joj je doneo cveće, a onda ju je, recimo, utešio i svojim penisom.

Proizvod holivudskog ukrštanja

Keri Fišer Foto: Profimedia

Keri je rođena 1956. godine, u trenutku kada su njeni roditelji bili američki miljenici.

- Kada se dvoje slavnih ljudi pare, neko kao ja je rezultat - govorila je s ironijom. Opisala je i svoj dolazak na svet:

- Mama je bila bez svesti zbog anestezije, svi su se divili kako lepo spava, tata je pao u nesvest kad sam počela da se rađam i dok su svi trčali da mu pomognu, ja sam se rodila potpuno sama. I od tada pokušavam da nadoknadim taj trenutak.

Kada je njen otac otišao, majka Debi, koja je bila u zenitu slave zahvaljujući filmu "Pevač na kiši", ostala je sama sa dvoje dece. Ali zbog karijere, retko je bila kod kuće. Keri se prisećala kako su ona i brat Tod spavali na podu pored majčinog kreveta samo da bi bili blizu nje dok je spavala posle nastupa.

Ljubomora, slava i odrastanje u senkama reflektora

Keri je kao devojčica mrzela to što mora da deli majku sa svetom.

- Gde god bismo išle, ljudi su je zaustavljali, hodali preko mene da bi prišli Debi Rejnolds - govorila je. - Nisam volela to. Htela sam da budem obična. Ali uvek sam bila ‘ćerka Debi Rejnolds’.

Rano je shvatila da ne liči na svoju glamuroznu majku:

- Sa deset godina sam shvatila da nikada neću biti lepa kao ona. Bila sam nespretna, nesigurna, ružnjikava… pa sam odlučila da budem duhovita i pametna.

Keri je rano pronašla utočište u knjigama i pisanju.

- Počela sam da pišem sa dvanaest. To me je spaslo - rekla je. - Pisala sam da izbacim osećanja iz sebe i pretočim ih u reči.

Odsutan otac i nasleđena bolest

Odnos sa ocem bio je težak i dalek.

- Više sam ga gledala na televiziji nego uživo - pričala je. Kada je kasnije govorila o braku s muzičarem Polom Sajmonom, našalila se:

- Moj muž je bio nizak jevrejski muškarac. Moj otac je bio nizak jevrejski muškarac. Valjda imam tip.

Edi Fišer nije ostavio testament kada je umro 2010. godine, a Keri je to prokomentarisala u svom stilu:

- Dosledan do kraja — ni u smrti nije obavio roditeljske dužnosti. Ipak, od njega je nasledila nešto mnogo dublje, bipolarni poremećaj.

- Moja bolest se pojavila kada sam imala četrnaest, petnaest godina. I moj otac ju je imao - rekla je za People. - Pisanje o tome mi je pomoglo da preživim, da se nasmejem svojoj bolesti, da je učinim manje strašnom.

Od ćerke Debi Rejnolds do kultne princeze Leje

Keri je na scenu stala već sa 13 godina, kao deo majčine kabare predstave. Slavu je stekla kao Leja Organa u Ratovima zvezda, ali je nikada nije idealizovala. Uvek je bila brutalno iskrena o svojim padovima — o zavisnosti, bipolarnom poremećaju, neuspelim brakovima.

Njena duhovitost bila je oružje.

- Ako možeš da se nasmeješ svom haosu, već si ga preživela - govorila je.

Pomirenje sa majkom i kraj u dvoje

Poslednjih godina života Keri i Debi su se ponovo zbližile, živele su u susednim kućama u Los Anđelesu, sa zajedničkim prilazom. Njihova priča postala je dokumentarac "Svetla svetla: U glavnim ulogama Keri Fišer i Debi Rejnolds", prikazan u Kanu 2016. godine.

- Mama je bila energija sama po sebi - rekla je tada Keri. - To ju je održavalo u životu, ali ju je i trošilo. Ipak, nastavljala je.

U govoru na dodeli SAG nagrade, Keri je majku opisala s toplinom i ironijom: - Ona je bila više od majke — ne mnogo više, ali svakako više. Takođe je bila moj stilista, dekorater i bračni savetnik.

Debi Rejnolds i Keri Fišer Foto: Profimedia

U svojoj poslednjoj knjizi, "Dnevnik princeze", Keri joj se obratila:

- Za moju majku, što je previše tvrdoglava i pametna da bi umrla. Volim te, ali to tvoje ‘gotovo sam umrla’ nije bilo smešno. Nemoj više to da radiš, ni u kom obliku.

- Preživeti nije bilo hrabro, hrabrost je bila izdržati.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, Keri je rekla:

- Ljudi kažu da sam hrabra jer govorim o svemu kroz šta sam prošla. Nisam bila hrabra zbog toga. Bila sam hrabra jer sam kroz to prošla.

Debi Rejnolds je umrla samo dan nakon smrti svoje ćerke. Dve žene koje su provele život između slave i tuge otišle su gotovo zajedno, kao što su i živele: povezane nevidljivim nitima bola, ljubavi i humora koji je sve pretvarao u priču vrednu smeha.

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