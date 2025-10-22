Slušaj vest

Katrin Denev, koja danas puni 82. godine, smatra se jednom od najvećih francuskih glumica svih vremena, a u svetu filma je od 14. godine.

Detinjstvo i rana mladost

Rođena je u Parizu kao Katrin Fabjen Dorleak. Njeni roditelji Rene Simono i Moris Dorleak bavili su se glumom, kao i njena sestra Fransoaz sa kojom je ona igrala u više filmova poput "Gospođica iz Rošfora". Ima polusestru Danijel čiji je otac glumac Eme Klarion. Obrazovala se u katoličkoj školi.

Prvu ulogu ostvarila je 1957. u filmu "Učenice", a proslavila se 1964. rolom u "Šerburškim kišobranima", gde je igrala i njena sestra. Njen glumački opus je izvanredan i čini ga više od 100 filmskih uloga, najrazličitijeg profila: "Lepotica dana", "Poslednji metro", "Istok-zapad", "Ples u tami".

Dobitnica je brojnih nagrada: nagrada Cezar, Kup Volpi u Veneciji, Srebrni medved u Berlinu, bila je nominovana za BAFTA nagradu ("Lepotica dana") i za Oskara ("Indokina").

Ljubavni život

Denev je od 1965. do 1972. godine bila udata za fotografa Dejvid Bejlija. Pomno su se pratile njene veze sa rediteljem Rožeom Vadimom sa kojim je dobila sina Kristijana i sa glumcem Marčelom Mastrojanijem, ta ljubav donela joj je ćerku Kjaru, koja se bavi glumačkom profesijom.

Sestra Katrin Denev poginula je 1967. iste godine kada je prikazan film "The Young girls of Rocheford". Glumica o toj tragediji ne priča, a inače ima manir da retko govori o svom privatnom životu.

Katrin Danev nije samo filmska diva već i ikona lepote i mode, 1970. postala je zaštitno lice Šanel parfema, 1980. završila na poštanskim markama Francuske, bila muza Iv Sen Lorana i inspiracija kuće Luj Viton.

Svoju veliku ljubav Marčela Mastrojanija upoznala je na snimanju filma "To se dešava drugima" 1970. kada je ona imala 27 a on 49 godina. Upozorili su ga da je ne pita o njenom privatnom životu.

- Još jedna profesionalna lepotica, rekao je kada ju je sreo, a ona ga u početku nije primećivala.

Mastrojani je u to vreme bio u vezi sa Fej Danavej i u formalnom braku s Florom Karabelom, dok je Katrin bila "na papiru" udata za engleskog fotografa Dejvida Bejlija i u vezi sa francuskim režiserom Fransoom Trifoom.

Prepreka njihovoj vezi bilo je i to što je ona živela u Parizu, a on u Rimu. Mastrojani se zbog Katrin preselio u Francusku.

- Nikada nisam bilo kojoj ženi bilo šta obećavao, pa me nijedna nije mogla optužiti da sam joj ulivao lažne nade. Od supruge dobijam ljubav i razumevanje, a od ljubavnica strast. Žene su kao kišobran: nekoliko pravih poteza, i sve je napeto - rekao je on jednom prilikom.

Katrin je odbijala da ga upozna sa svojim sinom, a on se kasnije hvalio da mu francuska glumica priprema njegova omiljena jela. Glumili su zatim u filmu "Liza", pamti se kako ju je pred fotografima zamolio da plešu u punom restoranu. Pristala je iako mnogi nisu to očekivali od nje.

Katrin Denev i Marčelo Mastrojani Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Prosio ju je dva puta i dva puta ga je odbila. Vest da će dobiti dete učinila ih je beskrajno srećnim. Ipak, idila je kratko trajala. Na snimanju filma "Ne dirajte belu ženu" stalno su se svađali.

- Naša veza je završena. Ne želim više da nastavljam ovu farsu - a on je kasnije poručio:

- Obožavao sam majku svog deteta.

- Bili smo tako različiti, ali imali smo dubok osećaj slobode, ogromnu ljubav prema životu. On je bio oženjen i nazivao je sebe kukavicom jer nije mogao da ostavi ženu. Nadam se da me je smatrao i partnerkom i ljubavnicom. On je bio najveća ljubav mog života - izjavila je glumica dok je njihova ćerka rekla da nikada nije videla roditelje zajedno jer su se razišli kada je ona imala nepune dve godine.

Mastrojani je umro 1996. u Parizu.

Nagrađivana za životno delo

Godine 2019. glumica je u Veneciji nagrađena priznanjem za životno delo, a na konstataciju da je poznata kao seks simbol oštro je odgovorila:

Katrin Denev u mladosti Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

- Kakav seks simbol? Nikada ja nisam bila seks simbol. Možda je neko zbog mog izgleda, duge, plave kose imao potrebu da me tako karakteriše, ali pogledajte moje fotografije. Pa nećete naći nijednu seksi sliku. A i izazovno je i naporno kada neko stalno očekuje od tebe da dobro izgledaš. Važno je dobro izgledati, ali nikada to za mene nije bilo presudno, a naročito ne poslednjih godina - rekla je tada.

- Neosporan talenat u službi glumačkog posla, ali i sofisticirana i retka lepota, doprineli su da postane simbol francuske kinematografije, zvezda za sva vremena i ikona velikog platna. Kao jedna od ključnih figura novog talasa Katrin Denev je postala otelotvorenje univerzalno priznate dive, i jedna od najvećih glumica u istorija filma - rekao je tada direktor Venecijanskog festivala Alberto Barbera na uručenju Zlatnog lava za životno delo Katrin Denev.

Smrt majke i moždani udar

Katrin danas ima petoro unuka, njena majka umrla je 2018. u 110. godini. Denev je doživela blaži moždani udar pre nekoliko godina. Pisalo se 2019. i da je bankrotirala. Prodavala je tada svoju kolekciju Iv Sen Loran odeće pošto je napustila svoju kuću u Normandiji, na severu Francuske, gde je ta kolekcija čuvana godinama (BBC).

Katrin Denev danas puni 82. godine Foto: Romain Guédé/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Katrin Denev bila je dugogodišnja muza Iv Sen Lorana. Oko 130 komada odeće bilo je ponuđena na prodaju u aukcijskoj kući “Christie’s” u Parizu. Dodatnih 146 komada odeće bili su na onlajn aukciji.

Glumica i dizajner upoznali su se 1965. kada je ona imala 22 godine i kada je trebalo da bude predstavljena britanskoj kraljici Elizabeti Drugoj. Na prodaji su bili i vintidž komadi poput mini-haljine sa perlama u kojoj se Denev srela sa rediteljem Alfredom Hičkokom.

