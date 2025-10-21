Utegla se do pucanja, a onda je morala da sedne: Iza kamera Hejli Biber ipak nije bila toliko elegantna
Na 5. godišnjoj gala večeri Muzeja akademije 18. oktobra, Hejli Biber je blistala u smeloj smeđoj haljini sa golim ramenima. Međutim, kako je otkrila na Instagramu, elegantan izgled dolazi sa određenim žrtvama -korset na haljini je bio toliko uzak da se nije mogla sagnuti da bi sela. Umesto toga, morala se nasloniti bočno na klupu.
Šik i provokativna - Skjapareli haljina u prvom planu
Haljina je bila bez bretela, u čokoladno-sjajnoj nijansi, podsećajući na talasastu površinu vode. Sa izrezom u obliku srca obloženim belom tkaninom, niskim strukom i suknjom sa visokim šlicem, haljina je isticala otkriti goli gornji deo u sredini.
Biber je upotpunila stilizovanje metalnim manikirom, srebrnim nakitom i golim sandalama sa kaiševima, dok je njena kosa bila jednostavno razdeljena po sredini, padajući preko ramena.
Ljubav prema korsetima i modni rizici
Izgleda da Hejli voli modne izazove - prošlog meseca je nosila ćilibarno-žuti korset Ludovik de Sen Sernin, dok je za žurku nakon Met gale izabrala metalno zlatnu mini haljinu sa korsetom.
„Moj lični stil se može videti u svim kombinacijama, od ležernih do strukturiranih i glamuroznih. Moj stil stalno kombinuje udobnost i eleganciju“, rekao je Biber za Vog 2022. godine.
Pored korseta, Hejli često bira i druge neobične modne poteze - od toples stilizovanja ispod blejzera, preko mini haljine sa kaiševima za sat, do džinovskih monstruoznih čizmi.
