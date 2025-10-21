Slušaj vest

Na 5. godišnjoj gala večeri Muzeja akademije 18. oktobra, Hejli Biber je blistala u smeloj smeđoj haljini sa golim ramenima. Međutim, kako je otkrila na Instagramu, elegantan izgled dolazi sa određenim žrtvama -korset na haljini je bio toliko uzak da se nije mogla sagnuti da bi sela. Umesto toga, morala se nasloniti bočno na klupu.

Hejli Biber nije mogla da sedi zbog preuskog korseta koji je nosila
Hejli Biber nije mogla da sedi zbog preuskog korseta koji je nosila Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Šik i provokativna - Skjapareli haljina u prvom planu

Haljina je bila bez bretela, u čokoladno-sjajnoj nijansi, podsećajući na talasastu površinu vode. Sa izrezom u obliku srca obloženim belom tkaninom, niskim strukom i suknjom sa visokim šlicem, haljina je isticala otkriti goli gornji deo u sredini.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

Hejli Biber na gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Biber je upotpunila stilizovanje metalnim manikirom, srebrnim nakitom i golim sandalama sa kaiševima, dok je njena kosa bila jednostavno razdeljena po sredini, padajući preko ramena.

Ljubav prema korsetima i modni rizici

Izgleda da Hejli voli modne izazove - prošlog meseca je nosila ćilibarno-žuti korset Ludovik de Sen Sernin, dok je za žurku nakon Met gale izabrala metalno zlatnu mini haljinu sa korsetom.

Kada nije na crvenom tepihu, opušta se u udobnoj i ležernoj garderobi:

Pogledajte u galeriji kako izgleda vila Džastina i Hejli Biber:

Vila Džastina Bibera i Hejli Biber Foto: Profimedia

Moj lični stil se može videti u svim kombinacijama, od ležernih do strukturiranih i glamuroznih. Moj stil stalno kombinuje udobnost i eleganciju“, rekao je Biber za Vog 2022. godine.

Pored korseta, Hejli često bira i druge neobične modne poteze - od toples stilizovanja ispod blejzera, preko mini haljine sa kaiševima za sat, do džinovskih monstruoznih čizmi.

