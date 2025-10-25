Slušaj vest

Reper Eminem, čije je pravo ime Maršal Brus Meters, ponovo je u vezi gotovo dve decenije nakon razvoda od bivše supruge Kimberli Skot. Kako prenosi E! News, Eminem sada ljubi svoju frizerku Katrinu Malotu.

Ko je Katrina Malot?

Katrina, poreklom iz Mičigena, već 15 godina radi kao frizerka i šminkerka. Na svojoj zvaničnoj veb-stranici navodi da je profesionalno sarađivala sa brojnim poznatim ličnostima, uključujući Snupa Doga, Robina Tika, Fiftija Senta i, naravno, Eminema, kojeg je nazvala "genijem iz rodnog grada".

Veza sa Kimberli i očinstvo kao prioritet

Eminemova poslednja javna veza bila je upravo sa Kimberli Skot. Njih dvoje su započeli vezu još 90-ih godina prošlog veka, više puta su raskidali i mirili se, venčali se, a zatim se konačno razveli 2006. godine. Zajedno imaju troje dece – Alainu, Hejli i Stivija.

U poslednjih nekoliko godina, Eminem se fokusirao na ulogu oca. Njegova usvojena ćerka Alaina se pre dve godine udala za Meta Molera, a Eminem je bio prisutan tokom svih važnih trenutaka.

- Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mog oca. Blagoslovena sam, izjavila je Alaina i dodala da ju je Eminem lično otpratio do oltara: - To nije mogao da propusti.

Takođe je rekla da danas bolje razume kroz kakve je izazove Eminem prolazio tokom njenog odrastanja.

Hejli se udala, Eminem postaje deda

Njegova biološka ćerka Hejli se udala prošle godine, a reper je teško skrivao emocije tokom ceremonije. Nedugo zatim, objavio je i emotivnu pesmu pod nazivom "Temporary", uz spot u kojem je otkrio da će uskoro postati i – deda.

