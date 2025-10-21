Slušaj vest

Legendarna pevačica Suzan Bojl otkrila je uzbudljive vesti o svom životu nakon teškog oporavka od moždanog udara. Zvezda koja je osvojila svet svojim glasom 2009. godine u takmičenju Britain’s Got Talent pojavila se na dodeli nagrada Pride of Britain u Londonu, i tom prilikom pokazala potpuno novi izgled — ali i najavila da fanove uskoro očekuje nova muzika.

Novi izgled i novi početak

Pogledajte u galeriji fotografije sa događaja:

Suzan Bojl na dodeli nagrada Pride of Britain u Londonu, u elegantnoj haljini i s novom frizurom

Suzan je na crvenom tepihu zasijala u elegantnoj haljini crno-bele boje, a preko je imala prebačen raskošni krzneneni ogrtač, dok su njene svetloplave, izdužene lokne i nove šiške oduševile prisutne.

„Ljudi će čuti nešto novo od mene sledeće godine“, rekla je nasmejana Bojl, koja danas ima 64 godine.

Žena koja je promenila svet muzike

Prošlo je više od 15 godina otkako je Suzan Bojl postala svetski fenomen svojim nezaboravnim nastupom pesme “I Dreamed a Dream” u trećoj sezoni takmičenja Ja imam talenat.

Tada 47-godišnja Škotkinja ostavila je bez daha i sudije i publiku, pokazujući da talenat ne poznaje granice i da izgled nikada ne treba da bude presudan u proceni umetnika.

Foto: printscreen/youtube/ TheSBFII

Suzan, koja potiče iz skromne porodice iz Blekburna, prvu isplatu od izdavačke kuće iskoristila je da otkupi porodičnu kuću, u kojoj i danas živi. Njeno bogatstvo danas se procenjuje na oko 40 miliona dolara, ali Bojl nikada nije zaboravila svoje korene.

Povratak na scenu i povlačenje iz javnosti

Nakon svetskog uspeha, Suzan je 2018. godine učestvovala u američkom šouu America’s Got Talent: The Champions, gde je dobila zlatno dugme od Mel Bi i stigla do finala. Iako se iste godine povukla iz britanske verzije takmičenja, 2023. se trijumfalno vratila na scenu, izvevši pesmu koja ju je proslavila.

Ljubavni život koji intrigira javnost

Iako je postala planetarno poznata, Suzan Bojl nikada se nije udavala.

„Prvi put sam imala dečka sa 53 godine. Bio je to divan američki lekar kojeg sam upoznala na turneji“, priznala je jednom prilikom.

Njihova romansa nije dugo potrajala, a Suzan je kasnije iskreno rekla:

Pogledajte u galeriji još fotografija Suzan Bojl nakon takmičenja:

Suzan Bojl danas

„Predugo sam sama da bih se sada udavala. Ako bih imala partnera, to bi bilo samo prijateljstvo.“

Pevačica nema decu, ali je više puta istakla da bi volela da usvoji dete:

„Moj mačak bi verovatno bio ljubomoran, ali kada se sve smiri, možda bih razmotrila hraniteljstvo“, rekla je sa osmehom.

Borba sa zdravljem i životna snaga

Suzan Bojl je 2013. godine otkrila da boluje od Aspergerovog sindroma, oblika autizma, kao i da se bori sa depresijom i dijabetesom tipa 2, zbog čega je morala da promeni ishranu i životne navike.

„To neće promeniti moj život. To je samo stanje sa kojim moram da naučim da živim“, rekla je tada za The Guardian.

Njena najteža borba dogodila se 2022. godine, kada je doživela moždani udar.

Godinu dana kasnije, hrabra pevačica vratila se na scenu, emotivno priznajući:

„Ovo veče mi je bilo posebno značajno jer sam u aprilu 2022. imala moždani udar. Tokom cele godine radila sam na oporavku govora i pevanja, i večeras se moj trud isplatio – izvela sam pesmu koja je sve započela.“

